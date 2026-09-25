El médico de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, le recetaba ketamina pese a sus problemas de adicción

El pasado domingo, 20 de septiembre, Presley Gerber, el hijo mayor de Cindy Crawford, falleció a los 27 años. Desde entonces, y como no podía ser de otra manera, las incógnitas en torno a su inesperada pérdida no han cesado. Y es por ello por lo que, con el paso de los días, han ido trascendiendo nuevos detalles sobre las circunstancias que rodearon sus últimas horas. Un día antes de morir, fue ingresado voluntariamente en un centro de desintoxicación debido a sus problemas de adicción, de los que había hablado públicamente en varias entrevistas. Y, ahora, ha salido a la luz que su médico le recetaba ketamina pese a sus antecedentes de consumo de drogas.

Un conocido portal estadounidense ha sido el encargado de revelar estas informaciones y asegurar que los amigos y familiares más cercanos de Presley Gerber están indignados tras conocer la existencia de estas recetas. Según lo publicado, algunos de ellos consideran que dicho médico debería responder ante la justicia por su actuación, aunque por el momento la causa de la muerte no se ha hecho pública, a pesar de que la autopsia ya ha sido completada por el Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles. No obstante, varios medios han señalado la posibilidad de que sufriera una sobredosis que habría derivado posteriormente en un paro cardíaco.

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Las incógnitas que rodean al centro de rehabilitación en el que ingresó

Además de estas recetas que el médico le suministraba habitualmente a Presley, según TMZ, la expectación sobre qué fue lo que falló exactamente en el centro de rehabilitación para que perdiera la vida tan solo 24 horas después de su llegada es cada vez mayor. Revolutions Living es el centro de máximo lujo donde decidió internarse. Cuenta con amplias estancias, una sala de cine, gimnasio y unas vistas a la ciudad de Santa Mónica y a las montañas más cercanas. Sin duda, un complejo exclusivo en el que nada hacía presagiar que podían suceder episodios tan trágicos. Y no solo eso, sino que ahora Page Six ha publicado que el centro no constaba como centro de rehabilitación de personas con problemas de drogadicción. Y es que, al parecer, no poseía la licencia estatal para ejercer como tal.

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Además, en medio del revuelo, también se ha conocido que el dueño de la residencia tenía antecedentes penales relacionados con la venta y el consumo de drogas. Unos delitos por los que ya cumplió condena, pero que sin duda llaman especialmente la atención si se tiene en cuenta el objetivo del centro: ayudar a personas con problemas de adicción.