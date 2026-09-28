Yolanda Díaz se va en el Falcon a un acto de «economía social» tras llamar a movilizarse contra su propio Gobierno

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz (Sumar), se fue en el Falcon, el avión oficial del Ejército del Aire, a un acto en Barcelona al día siguiente de pedir en Madrid a la extrema izquierda que se movilice incluso contra el propio Ejecutivo al que ella pertenece.

Según datos de plataformas de tráfico aéreo a los que ha tenido acceso OKDIARIO, la ministra de Trabajo se desplazó en un Falcon desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) hasta el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat con salida a las 9.38 horas y llegada a las 10.31. El vuelo duró, por tanto, 53 minutos.

En lugar de usar un medio de transporte menos contaminante, como el tren, la dirigente de Sumar, que hace bandera del ecologismo, se subió al avión oficial para asistir este lunes en Barcelona al acto de lanzamiento de la Red de Municipios por la Economía Social en Mataró (Barcelona), sede de la Capitalidad española de la Economía Social 2026. Un acto que apareció en la agenda oficial de Moncloa con asistencia de la vicepresidenta a las 12.00 horas.

Justo un día antes, durante su participación en la Fiesta del Partido Comunista (PCE) organizada en Rivas-Vaciamadrid, Díaz animó así este domingo a manifestarse contra el Ejecutivo del que ella misma forma parte: «Si hay que movilizarse contra el Gobierno de España, movilicémonos», señaló, en una afirmación ilógica que pronto se viralizó en redes sociales.

Asimismo, durante el debate El futuro del movimiento obrero y la izquierda, Yolanda Díaz emplazó a las formaciones de extrema izquierda a tratar de ganar las próximas elecciones generales: «Sé que la batalla es grande, pero vamos a intentar darla», señaló. La titular de Trabajo y Economía Social instó además a los suyos a no creer en la mayoría absoluta que las encuestas dan a la suma de PP y Vox. «No es verdad que los jóvenes hoy voten a la extrema derecha», aseveró.

Además, Díaz prometió que, si bien ella ya no estará en primera línea tras las próximas generales -quiere presidir la Organización Internacional del Trabajo (OIT)-, sí avanzó que hará todo lo posible para impedir un gobierno de PP y Vox. «Donde esté, voy a pelearme para que Alberto Núñez Feijóo y [Santiago] Abascal no gobiernen la vida de nuestros hijos e hijas», destacó.

Entretanto, remarcó a los comunistas que se dejen de «rollos» para convencer a los votantes: «No necesitamos cosas muy extensas, necesitamos hablar claro, dirigirnos a las necesidades de la gente y actuar», aseveró. El Falcon usado por la vicepresidenta segunda regresó desde Barcelona a las 16.03 horas y aterrizó en Torrejón a las 16.50 horas.

Sánchez, en otro Falcon

No obstante, cabe reseñar que el Falcon de Yolanda Díaz no fue el único que hizo este lunes el trayecto entre Torrejón de Ardoz y Barcelona. También voló otro avión de este tipo del Ejército del Aire con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su comitiva, a bordo.

En este caso, la aeronave salió de la base militar de Torrejón a las 10.29 horas y llegó al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a las 11.18. La duración del vuelo fue aquí de 49 minutos. Es decir, este Falcon con Sánchez a bordo partió de Torrejón de Ardoz apenas 51 minutos después que el de Yolanda Díaz.

Pedro Sánchez tenía varios actos en agenda para este lunes, como la clausura del acto de presentación del informe Vidas Futuras: un día en 2050, en el DHub Barcelona. Este evento, donde el jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, también apareció en la web oficial de Moncloa previsto para las 12 horas, misma hora que el acto de Yolanda Díaz.

Posteriormente, Sánchez participó en un almuerzo empresarial junto al president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en el Palacio de Pedralbes, en Barcelona, y después visitó una promoción de viviendas de alquiler asequible, en el barrio barcelonés de Poblenou. Todo ello en plena polémica por el desahucio de Maricarmen y la búsqueda de un decreto a contrarreloj que evite más casos como éste y disuada a los acampados de Sol.