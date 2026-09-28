Giménez confiesa que sufre TDAH: «Cuando me cuentan que es hereditario, me puse a llorar»

Jose María Giménez, jugador del Atlético cedido en el Alavés, se ha roto al confesar que le han diagnosticado que sufre TDAH. El central de 31 años dio a conocer que sufre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, y que además se la habría transmitido a su hijo. Una noticia que tuvo que darle entre lágrimas y que pone en el foco la visibilización de un trastorno que perjudica a millones de personas todos los días.

A pesar de que siempre lo tuvo, Giménez se enteró en las últimas pruebas médicas que se hizo: «Soy una persona que tiene TDAH, me lo diagnosticaron hace poco. Todo me costó muchísimo más, sobre todo en la conducta. A nivel de estudios siempre me fue relativamente bien, pero en conducta me condenaba», expresó. Fue entonces cuando entendió por qué tuvo tantos problemas en la infancia: «Me da pena por las profesoras que tuvieron que lidiar conmigo. Les pido disculpas porque era un niño al que le funcionaba la cabeza a 2.000 por hora».

Fue entonces cuando también confesó que su hijo también sufre TDAH: «Se lo descubrieron conmigo y tiene 8 años. Cuando me cuentan que es hereditario, me pongo a llorar porque desde hace ocho años no entendía cosas. Yo pensaba que no me hacía caso y que nada le importaba. Le decía: ‘Loco, te estoy hablando, respétame. Y la realidad es que era algo de su cabeza, que le funcionaba así. Cuando tuve que confesárselo, le dije: ‘Sos especial como papá y ahora tenemos que tomar una pastilla todas las mañanas. Tenemos que tratar de concentrarnos y estar tranquilos’», desveló en una entrevista en La Mutual Uruguaya de Futbolistas.

Giménez se marchó el pasado verano al Deportivo en calidad de cedido procedente del Atlético y ha sido titular en todos los partidos con el conjunto gallego. Allí jugará esta temporada y decidirá qué hacer con su futuro, si volver al Atlético, intentar quedarse en Coruña, regresar a Uruguay o buscar un nuevo destino para seguir su carrera deportiva.