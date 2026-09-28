Giménez confiesa que sufre TDAH: «Cuando me cuentan que es hereditario, me puse a llorar»
El uruguayo confesó la conversación que tuvo con su hijo
Giménez desveló que tuvo discusiones con él antes de conocer que también sufría TDAH
Jose María Giménez, jugador del Atlético cedido en el Alavés, se ha roto al confesar que le han diagnosticado que sufre TDAH. El central de 31 años dio a conocer que sufre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, y que además se la habría transmitido a su hijo. Una noticia que tuvo que darle entre lágrimas y que pone en el foco la visibilización de un trastorno que perjudica a millones de personas todos los días.
A pesar de que siempre lo tuvo, Giménez se enteró en las últimas pruebas médicas que se hizo: «Soy una persona que tiene TDAH, me lo diagnosticaron hace poco. Todo me costó muchísimo más, sobre todo en la conducta. A nivel de estudios siempre me fue relativamente bien, pero en conducta me condenaba», expresó. Fue entonces cuando entendió por qué tuvo tantos problemas en la infancia: «Me da pena por las profesoras que tuvieron que lidiar conmigo. Les pido disculpas porque era un niño al que le funcionaba la cabeza a 2.000 por hora».
Fue entonces cuando también confesó que su hijo también sufre TDAH: «Se lo descubrieron conmigo y tiene 8 años. Cuando me cuentan que es hereditario, me pongo a llorar porque desde hace ocho años no entendía cosas. Yo pensaba que no me hacía caso y que nada le importaba. Le decía: ‘Loco, te estoy hablando, respétame. Y la realidad es que era algo de su cabeza, que le funcionaba así. Cuando tuve que confesárselo, le dije: ‘Sos especial como papá y ahora tenemos que tomar una pastilla todas las mañanas. Tenemos que tratar de concentrarnos y estar tranquilos’», desveló en una entrevista en La Mutual Uruguaya de Futbolistas.
Giménez se marchó el pasado verano al Deportivo en calidad de cedido procedente del Atlético y ha sido titular en todos los partidos con el conjunto gallego. Allí jugará esta temporada y decidirá qué hacer con su futuro, si volver al Atlético, intentar quedarse en Coruña, regresar a Uruguay o buscar un nuevo destino para seguir su carrera deportiva.
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