Cañizares da por perdida la final del Mundial 2030: «Ahora mismo no somos nadie porque España no es Marruecos»

La final del Mundial 2030 se ha convertido en una batalla en toda regla entre España y Marruecos. En las últimas semanas, las esperanzas del país africano han crecido a raíz de las presiones a la FIFA para que Casablanca sea la sede elegida por delante de Madrid. Un interés político que ha provocado que desde nuestro país no se tenga tan claro que exista forma de cambiar las tornas, como Santiago Cañizares, quien ha asegurado que «España no es nadie frente a Marruecos».

El exportero del Real Madrid y Valencia ha aprovechado el parón de selecciones para valorar en qué punto se encuentra la disputa por elegir sede de la final. España era la gran favorita, pero la gran relación entre el rey Mohamed VI e Infantino genera temor en España: «Como se trata de política, yo creo que ya está todo el pescado vendido», comentó. En su reflexión explicó que no se trata de una comparación en infraestructuras, a pesar de que el Estadio Hassan II de Casablanca reúne con las exigencias de la FIFA para un partido de tal dimensión. Aunque tanto el Santiago Bernabéu como el Camp Nou también cumplen con creces dichos requisitos.

«Marruecos está actualmente mejor preparado que Madrid para albergar una final, sean cuales sean las circunstancias». Aunque su mensaje va por el camino institucional más que por el deportivo. El último factor clave ha sido la victoria electoral del presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos, Fouzi Lekjaa, y así convertirse en primer ministro del país.

Y, de esta forma, ser la mano derecha del rey Mohamed VI, ya que hay que recordar que ya fue nombrado antes como presidente del Comité de la Copa Mundial de 2030 en consonancia con su cargo federativo. Además de que en su lectura destacó el respaldo de Donald Trump para que el país africano celebre el final del Mundial 2030.

Un escenario que hace que España haya perdido peso institucional para responder a su compañero organizador: «No somos nadie ahora mismo. España no es Marruecos», dando por una misión casi imposible que la FIFA elija a la capital española a pesar de toda la estrategia y presión marroquí para que sea en Casablanca.