La prensa afín a Mohamed VI se mofa de España por la final del Mundial: «¿Harán un gran estadio en la Ceuta ocupada?»

La prensa de Marruecos afín al régimen de Mohamed VI se mofa de España en la pelea por albergar la final del Mundial 2030. A la vez que Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación de Fútbol y ministro de su Gobierno, asegura que la final será en Casablanca, en la prensa se ríen de nuestro país, minimizando las opciones de que España acoja ese partido.

Lo hacen recogiendo varias situaciones que han ocurrido últimamente, aunque lo mezclan, en forma de burla, con la invasión que sufrió Ceuta hace ya más de un mes. Así, por un lado, se hacen eco de las goteras que sufrió el Camp Nou este miércoles en el partido de Champions entre el Barcelona y el Feyenoord, riéndose de que ese pueda ser uno de los estadios rivales contra Casablanca por acoger la final del Mundial 2030.

En un artículo titulado «Cuando la lluvia recuerda a España los límites de sus estadios», Le360, el digital marroquí más afín a Mohamed VI, critica a nuestro país al decir que España «repite que posee las mejores infraestructuras» y que «la lluvia se ha encargado de recordar que los dos principales escaparates españoles también presentan algunas grietas». Aquí suman al Santiago Bernabéu por unas pequeñas goteras que ocurrieron hace ya años.

«Marruecos levanta el Gran Estadio Hassan II, un recinto de 115.000 espectadores destinado a convertirse en uno de los estadios de fútbol más grandes del mundo. El proyecto de nuestro país avanza con una ambición manifiesta: disponer de un estadio capaz de responder a las máximas exigencias de una final de la Copa del Mundo y rivalizar directamente con los dos gigantes españoles», reconocen en este diario.

Las burlas contra España mezclando Ceuta y el Mundial 2030

Por otro lado, ese digital también se mofa de España en un artículo publicado «Mundial 2030: el caos español», mezclando esa pelea por albergar la final con lo que ocurre en Ceuta, a la que llaman, como siempre, «ocupada».

Recogiendo las declaraciones de Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, que ha dicho en varias ocasiones que la final tiene que ser en España (como es lógico), este digital afín al régimen marroquí se burla de España. «¿Harán un gran estadio en la Ceuta ocupada?», se preguntan, mientras añaden que es «una ciudad que ni siquiera dispone de un recinto que responda a las exigencias de la Primera División».

Esto, además de suponer una manipulación total, es evidentemente una mofa a España, toda vez que Ceuta aquí nada tiene que ver, ya que ni es sede ni sub-sede del Mundial 2030. Le360 critica que en España están hablando y que «la final del Mundial no se gana a golpe de declaraciones, sino que se prepara con estadios, infraestructuras y garantías». Y es ahí donde ensalzan el proyecto del Gran Estadio Hasan II de Casablanca, que contará con 115.000 espectadores y está previsto que esté finalizado en 2028.