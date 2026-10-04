Así queda la clasificación del Mundial de F1 tras el Gran Premio de Baréin en Malasia

El Gran Premio de Baréin en Malasia pasará al recuerdo de los aficionados de la Fórmula 1 por la locura que fue de inicio a fin. Ya empezó raro, con un nombre novedoso porque se corrió en el circuito de Sepang en Malasia, pero llevó el nombre de Baréin porque su Gran Premio original se canceló a principios de temporada.

Y ya en la carrera fue esperpéntico. Con lluvia, los coches no funcionaron en la vuelta de formación al entrar en contacto con el agua. Un ridículo histórico para la Fórmula 1 que, afortunadamente, los pilotos supieron poco a poco minimizar con una carrera entretenida.

Ganó Verstappen por primera vez esta temporada. Segundo fue Antonelli, Hamilton (que llegó a ir de los últimos al inicio de la prueba) cogió la tercera plaza. Fernando Alonso fue uno de los grandes protagonistas de esta carrera al firmar su mejor resultado de la temporada: octavo.

La carrera empezó en lluvia, con la mayoría de pilotos con neumáticos intermedios. Aquellos que pusieron ruedas de seco, como Hamilton, se hundieron. El inglés salió 2º y llegó a ir 18º, pero finalmente acabó tercero.

La victoria de Verstappen, la primera del neerlandés esta temporada, sin embargo, tampoco es que apriete mucho más el Mundial, porque a Russell, principal rival de Antonelli, que sigue líder destacado en la clasificación general, se le quedó el Mercedes parado a falta de cinco vueltas y cuando había un Safety Car en pista.

Así queda la clasificación del Mundial de F1 tras el GP de Baréin en Malasia