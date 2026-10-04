¿Qué le han hecho a la Fórmula 1? ¡Los nuevos coches se quedan parados cuando hay agua!

Desconcierto total en Malasia. Caos absoluto. En la primera vez en todo el año que debía correrse en condiciones de mojado, los nuevos monoplazas del Mundial de Fórmula 1 2026 se quedaron parados en la vuelta de formación después de 40 minutos de retraso en la carrera del Gran Premio de Bahréin, celebrado en el circuito de Sepang.

Era lo nunca visto. Nadie sabía qué acababa de ocurrir. A las 9:40 horas de este domingo, más tarde de lo previsto y después de que el diluvio, que otra vez había cogido por sorpresa a la FIA, comenzase a dar una tregua en Malasia, los pilotos lograban salir a pista detrás del coche de seguridad.

El plan era realizar la vuelta de formación tras el coche médico y también las dos primeras vueltas de la prueba, para luego llevar a cabo la salida desde parrilla. Y ahí llegó el apagón total. Los 22 monoplazas llevaban neumáticos intermedios con la pista aún mojada y, de repente, muchos de ellos empezaron a quedarse detenidos sobre la pista.

¡EXPEDIENTE X DE LA NUEVA F1 EN AGUA! 😱😱😱😱 Hay un montón de coches parados en la pista #BaréinDAZNF1 🇧🇭 https://t.co/TqWmcC7yrB — DAZN España (@DAZN_ES) October 4, 2026

Max Verstappen, Isack Hadjar a la grava, Esteban Ocon, Liam Lawson… y Lewis Hamilton teniendo que apartarse para no causar choques. Los coches del nuevo reglamento eléctrico no estaban diseñados para correr, ya no bajo la lluvia, sino en condiciones húmedas. Dirección de Carrera desplegó la bandera roja y todos volvían a los garajes.

La FIA, lejos de dar explicaciones, emitió una comunicación minutos antes de las 10:00 que no aclaraba nada cuando ya se estaba alcanzando la hora de retraso: «Lo más probable es que el orden original de parrilla se utilice para empezar la carrera». Minutos después, ya sí se confirmaba ese plan… ¡Pero seguía sin haber horario para correr! Todo era caótico.

El motivo de este aviso es que alterar el orden de los coches en una vuelta de formación está terminantemente prohibido en la F1. Sin embargo, la FIA tuvo que saltarse sus propias normas ante una escena tan rocambolesca como la que se acababa de producir. Repetimos, coches que no estaban preparados para rodar en una situación tan habitual como que llueva o lo haya hecho con anterioridad.

La risa de Verstappen

La reacción de Verstappen fue la que tuvieron muchos aficionados acérrimos de la F1: tomárselo como si fuera un chiste. Su risa por la radio al ver cómo se paraban los coches, un momento que no se vio en televisión, lo decía todo. El temor a que volviese a repetirse lo ocurrido maniataba a la FIA a la hora de ofrecer un nuevo horario… mientras el tiempo de retraso seguía creciendo.

Lo preocupante para la llamada categoría reina es que la problemática no residía sólo en uno o dos equipos. El apagón en los motores era generalizado y la imagen del circuito, bochornosa. Y, por fin, a las 10:33, los coches salieron desde el pit-lane y detrás del coche de seguridad en el inicio oficial de la carrera. Todo muy mal notificado y sin ninguna información.

Dos vueltas y salida desde parrilla

La mayoría salieron con neumáticos intermedios, pero otros, como Hamilton (blando) o Fernando Alonso (medio), lo hicieron con gomas de seco. El procedimiento fue el que estaba estipulado para las 9:40: dos vueltas y a la parrilla. Por lo tanto, la salida fue en la vuelta 3 y con el orden establecido tras la clasificación del sábado.