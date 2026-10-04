La lluvia vuelve a sorprender a la Fórmula 1: la carrera en Malasia se retrasa 40 minutos

La lluvia ha vuelto a sorprender a la Fórmula 1. La categoría reina, un año más, sigue sin estar preparada para una circunstancia tan habitual como que llueva. Este domingo, la carrera del Gran Premio de Bahréin, celebrada excepcionalmente en Malasia, se retrasó más de media hora, concretamente 40 minutos, por el diluvio que cayó en el circuito de Sepang durante la previa de la prueba y una vez superada la hora prevista para su inicio (9:00 en España).

La FIA no había pronosticado tal cantidad de agua y tanto los pilotos como las escuderías tuvieron que retirarse de la parrilla para modificar la estrategia al prorrogarse la salida más de 30 minutos. Cumplidas las 9:30, las caras de los protagonistas en los garajes reflejaban su hartazgo y sus ganas de salir ya a la pista. Véase la de Fernando Alonso o la de Lewis Hamilton. Querían correr ya. Acto seguido, se lanzaba el aviso de que la carrera finalmente arrancaría a las 15:40 hora local, es decir, 9:40 en nuestro país.