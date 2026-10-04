GP de Malasia en directo hoy | Última hora de Alonso y Sainz, parrilla de salida y horario de la carrera en Bahréin
¡Sigue en directo la carrera del GP de Bahréin en OKDIARIO!
La Fórmula 1 recibe este domingo el Gran Premio de Bahréin con una mínima esperanza para los españoles. Max Verstappen partirá desde la pole en Malasia, que este fin de semana se disputa de forma excepcional en el circuito malasio de Sepang. El neerlandés de Red Bull estará acompañado en la primera fila por Hamilton (Ferrari), mientras que el líder del Mundial, Antonelli (Mercedes), saldrá tercero tras la sanción de cinco posiciones a Isack Hadjar. El italiano llega con 302 puntos, 66 de ventaja sobre su compañero George Russell, después de una temporada en la que ha logrado ocho victorias y se ha consolidado como el gran favorito al título.
Por detrás, Russell partirá séptimo después de ganar la pasada semana en Bakú, donde firmó además su primer ‘Grand Slam’, mientras que Ferrari y McLaren tratarán de aprovechar sus posiciones de salida para plantar cara a Red Bull y Mercedes. Fernando Alonso saldrá duodécimo y Carlos Sainz decimotercero, en una carrera en la que ambos buscarán aprovechar cualquier oportunidad para entrar en los puntos. El asturiano, que acaba de renovar con Aston Martin, regresa además a uno de sus circuitos talismán, donde logró tres victorias, aunque el rendimiento del AMR26 y su unidad de potencia Honda no permite pensar, de entrada, en luchar por las posiciones delanteras.
Verstappen se llevó la pole en Malasia
Max Verstappen no dejó ni las migajas en un circuito para mayores y saldrá primero este domingo en la carrera del Gran Premio de Bahréin (9:00 horas). No podía ser caer en otras manos una pole tan complicada que no fueran las del holandés, que luchará por su primera victoria en el Mundial de Fórmula 1 2026 tras una clasificación en la que impuso un ritmo brutal. Por detrás tendrá a Lewis Hamilton desde la segunda posición y a su compañero de equipo, Isack Hadjar, en la tercera.
¡Bienvenidos!
Muuuuuuuuuuuy buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Bahréin. Una jornada muy ilusionante para Fernando Alonso y Carlos Sainz este domingo en Malasia, que contaremos con el mejor minuto a minuto en OKDIARIO. ¡Comenzamos!
Alonso es cauto en Bahréin
Fernando Alonso no es optimista para sumar puntos en Bahréin. El español saldrá duodécimo este domingo después de hacer una gran jornada de clasificación en la que logró el objetivo de pasar a la Q2 junto con su compañero Lance Stroll. Pese a haber sido una hazaña de Aston Martin esta temporada, el piloto mostró ser cauto con la posibilidad de sacar un buen resultado en Malasia.
«Dependiendo de la cantidad de rectas, podemos ser más o menos competitivos, pero no hay ninguna novedad en ese aspecto. Simplemente tenemos que aprovechar las oportunidades cuando llegue el fin de semana y, ojalá, mañana podamos tener una carrera limpia. Si miramos la temporada en su conjunto, ¿por qué deberíamos estar en los puntos mañana? Somos menos competitivos y creo que, hasta ahora, ha sido un buen fin de semana para nosotros, pero debemos mantener los pies en la tierra».