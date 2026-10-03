Alonso no saca pecho en Bahréin: «Sería casi un milagro luchar contra coches mucho más rápidos»

Fernando Alonso no es optimista para sumar puntos en Bahréin. El español saldrá duodécimo este domingo después de hacer una gran jornada de clasificación en la que logró el objetivo de pasar a la Q2 junto con su compañero Lance Stroll. Pese a haber sido una hazaña de Aston Martin esta temporada, el piloto mostró ser cauto con la posibilidad de sacar un buen resultado en Malasia.

«Ha estado bien, obviamente nuestro mejor fin de semana en cuanto a rendimiento del coche, con los dos en Q2 por primera vez este año, a 1.5 segundos de la cabeza. Ha sido un paso adelante, sin duda, en cuanto a competitividad. El coche es el mismo de las últimas cuatro carreras, desde Budapest, así que depende mucho del trazado», señaló. A pesar de ser un circuito que le ha beneficiado para evitar mostrar las carencias de la escudería británica, Alonso tampoco pudo huir de la realidad.

«Dependiendo de la cantidad de rectas, podemos ser más o menos competitivos, pero no hay ninguna novedad en ese aspecto. Simplemente tenemos que aprovechar las oportunidades cuando llegue el fin de semana y, ojalá, mañana podamos tener una carrera limpia. Si miramos la temporada en su conjunto, ¿por qué deberíamos estar en los puntos mañana? Somos menos competitivos y creo que, hasta ahora, ha sido un buen fin de semana para nosotros, pero debemos mantener los pies en la tierra», añadió.

Alonso ve difícil sumar puntos en Bahréin

Una carrera en la que tampoco se fía de los coches que tiene detrás, incluido Carlos Sainz, que partirá justo detrás de él: «Hay coches rápidos que salen detrás de nosotros. Algunos con penalizaciones, que mañana vendrán con fuerza. En las primeras vueltas de la carrera podríamos perder muchas posiciones en las rectas frente a nuestros principales rivales y luego no podremos adelantarlos. Puede ser por falta de velocidad punta o porque desgastamos los neumáticos. Sería casi un milagro que estemos luchando contra coches mucho más rápidos que el nuestro», confesó.

«Lo que logremos mañana dependerá de muchos factores, así que intentaremos hacer un buen papel. Y, por supuesto, divertirnos. Es mucho mejor salir duodécimo que vigésimo primero, así que intentaremos disfrutarlo», concluyó Alonso.