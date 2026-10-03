Venganza a plena noche: una mujer enloquece tras sufrir un ataque de celos e incendia la moto de su ex y se da a la fuga

Una mujer ha sido detenida por la Policía Nacional en Palma por su implicación en el incendio intencionado de la motocicleta de su expareja, un suceso ocurrido durante la madrugada del pasado 3 de septiembre. La investigación apunta a que el fuego habría sido provocado tras un ataque de celos y que la sospechosa, totalmente enloquecida, abandonó rápidamente el lugar después de prender fuego al vehículo.

El propietario del ciclomotor se encontraba en su vivienda cuando un vecino le alertó de que su moto estaba ardiendo en plena calle. Ambos trataron de sofocar las llamas, pero no pudieron evitar que el vehículo quedara completamente calcinado.

Junto a la motocicleta apareció además una garrafa roja utilizada para transportar combustible, que también estaba ardiendo entre otros vehículos estacionados en la zona. La investigación fue asumida por el grupo de Atracos de la Policía Nacional, cuyos agentes analizaron las circunstancias del incendio y detectaron indicios que apuntaban a la participación de una tercera persona.

Las primeras pesquisas permitieron localizar un vehículo de color gris que había estacionado junto al ciclomotor poco antes de que comenzaran las llamas. Según la investigación, el automóvil abandonó rápidamente el lugar después de iniciarse el incendio.

Los agentes centraron entonces sus sospechas en la ex pareja del propietario de la motocicleta, al comprobar que conducía un vehículo de la misma marca, modelo y color que el observado en la zona aquella noche.

La investigación policial permitió reconstruir posteriormente el recorrido que habría realizado la mujer. Según los agentes, se desplazó hasta una estación de repostaje cercana al domicilio de su expareja, donde llenó una garrafa de color rojo antes de dirigirse hasta el lugar donde estaba estacionado el ciclomotor.

Una vez allí, siempre según la investigación policial, roció la motocicleta con gasolina y le prendió fuego, para después abandonar rápidamente la zona. La garrafa utilizada para transportar el combustible quedó también ardiendo junto al vehículo.

El incendio provocó que la moto de la ex pareja quedara totalmente calcinada, mientras que la rápida intervención del propietario y del vecino permitió intentar contener las llamas y evitar una situación de mayor riesgo para los vehículos próximos.

Tras recopilar los indicios y elementos probatorios, los agentes procedieron finalmente a la detención de la mujer, a la que se atribuye un delito de daños provocados mediante incendio.