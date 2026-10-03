Los secuestradores abandonaron en medio de un bosque a los tres jóvenes, descalzos y sin móviles, tras recibir una paliza en Mallorca

El cabecilla del violento asalto en Inca, un marroquí de 24 años, ha pasado este sábado a disposición judicial en los juzgados de Inca, después de ser detenido por la Guardia Civil como uno de los presuntos autores del secuestro y agresión a tres magrebíes de 18 años.

Los tres jóvenes fueron abandonados en medio de una zona boscosa, descalzos y sin sus teléfonos móviles ni otras pertenencias, después de haber recibido una paliza y de ser trasladados contra su voluntad en los maleteros de dos vehículos. Los hechos tuvieron lugar durante la noche del 24 al 25 de septiembre y la investigación continúa abierta para localizar al resto de implicados.

Las víctimas, dos jóvenes de nacionalidad argelina y uno de nacionalidad marroquí, fueron abordadas por varios individuos encapuchados en las inmediaciones de la plaza del Bestiar de Inca. Los agresores las obligaron a introducirse en los maleteros de dos vehículos y emprendieron la marcha hacia una zona apartada.

Una vez en ese lugar, los asaltantes continuaron golpeando a los tres jóvenes y emplearon un arma blanca contra uno de ellos. Después, les robaron los teléfonos móviles, la documentación y otros efectos personales antes de abandonarlos en el lugar. Los ex menas -muy conflictivos y con antecedentes penales- quedaron así sin sus pertenencias y sin calzado, en una zona apartada y después de haber sufrido una violenta agresión.

Horas más tarde, los tres fueron encontrados en la autopista por una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, que procedió a auxiliarlos y trasladarlos al Hospital Comarcal de Inca. Los tres presentaban lesiones de diversa consideración, entre ellas traumatismos craneales, heridas que tuvieron que ser suturadas, fracturas y una lesión compatible con el uso de un arma blanca.

La investigación desarrollada posteriormente por agentes de la Guardia Civil de Policía Judicial permitió identificar y localizar a uno de los presuntos autores. El detenido, considerado por los investigadores como el líder del grupo, fue localizado este viernes en un poblado chabolista situado en una zona boscosa de Inca.

En el momento de su arresto, el sospechoso se encontraba a punto de prender fuego a uno de los vehículos utilizados durante el asalto. Los agentes intervinieron el automóvil y realizaron un registro en el marco de la investigación.

En el maletero del vehículo, los investigadores encontraron restos de sangre, que fueron recogidos y trasladados para su correspondiente análisis forense. También localizaron varios cuchillos y efectos personales que habían sido sustraídos a las víctimas.

El hallazgo de estos objetos y de los restos biológicos constituye uno de los elementos que están siendo analizados por los investigadores para esclarecer la participación de cada uno de los implicados en la agresión y el secuestro. La operación de la Guardia Civil continúa abierta y los agentes trabajan para localizar y detener al resto de personas que habrían participado en los hechos, así como para determinar el grado de participación de cada una de ellas.

La investigación apunta a que la agresión podría estar relacionada con un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de drogas, aunque los agentes continúan recopilando información para esclarecer completamente las circunstancias del suceso.

El detenido, un hombre de 24 años de nacionalidad marroquí, ha quedado este sábado a disposición del juzgado de Inca, mientras la Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para tratar de identificar y localizar al resto de presuntos autores.