Fulgencio Coll: «Marruecos tiene a Pedro Sánchez de rodillas con Pegasus»

El ex jefe del Ejército de Tierra Fulgencio Coll vincula el espionaje y la información confidencial con los cambios en la política exterior española y sostiene que Marruecos dispone de un arma de presión contra el Ejecutivo.

PREGUNTA.- General Coll, usted ha hablado de una presión de Marruecos sobre el Gobierno español. ¿En qué se basa?

RESPUESTA.- Detrás de Pegasus están los servicios de información e inteligencia de Marruecos, la mano derecha de la monarquía. Y tienen un arma. Tienen información muy sensible que tiene de rodillas al Gobierno de España y la utiliza muy bien Marruecos.

P.- ¿Qué quiere decir cuando habla de un arma?

R.- Hablo de la información que pueden manejar los servicios de inteligencia. Si tienes información sensible, tienes una capacidad de presión. Y Marruecos sabe utilizar muy bien esa información.

P.- ¿Considera que esa información puede condicionar las decisiones del Gobierno español?

R.- Sí. Es lo que estoy planteando. Hay información muy sensible y puede utilizarse para poner de rodillas al Gobierno de España. Eso es lo que considero que está ocurriendo.

P.- ¿Relaciona esa presión con los cambios de España respecto a Marruecos?

R.- Sí. Hay giros de la política exterior española que son difíciles de entender para la opinión pública y para el Parlamento. Y detrás de esos giros hay que preguntarse qué información puede estar manejándose.

P.- ¿Está pensando, por ejemplo, en el cambio de posición respecto al Sáhara?

R.- Sí. La entrega del Sáhara es uno de los movimientos que hay que analizar dentro de ese contexto. Hay decisiones de política exterior que, desde mi punto de vista, no se explican únicamente por las razones que se han dado públicamente.

P.- Usted ha llegado a decir que Pedro Sánchez se pone de rodillas ante Mohamed VI. ¿Por qué?

R.- Porque considero que existe una presión muy fuerte de Marruecos sobre el Gobierno español. Pedro Sánchez se pone de rodillas ante el monarca Mohamed VI y Marruecos utiliza muy bien la información de la que dispone.

P.- ¿Qué tipo de información podría estar detrás de esa presión?

R.- Crece la teoría de que lo tiene cosido por donde lo tiene que tener. Porque si tiramos de la cuerda, lo que puede salir es terrorífico: por Pegasus, por inversiones o incluso se dice que hasta de tráfico de drogas.

P.- ¿Está afirmando que existen pruebas de todo eso?

R.- Estoy hablando de la información sensible y de las posibilidades que se manejan en torno a ella. Lo que digo es que Marruecos dispone de una herramienta de presión y que sabe utilizarla.

P.- ¿Qué papel tendría Pegasus en ese escenario?

R.- Pegasus forma parte de esa cuestión porque detrás de Pegasus están, según mi planteamiento, los servicios de información e inteligencia de Marruecos. Si dispones de información sensible sobre determinadas personas, eso puede convertirse en un arma política.

P.- ¿Y esa sería, a su juicio, una explicación de los cambios de la política exterior española?

R.- Es una de las cuestiones que hay que plantearse. Hay decisiones que son difíciles de explicar para la opinión pública y para el Parlamento. Y cuando existe información sensible en manos de otros servicios de inteligencia, hay que tener en cuenta la capacidad de presión que eso supone.

P.- ¿Cuál sería entonces su diagnóstico de la relación entre Pedro Sánchez y Marruecos?

R.- Que Marruecos tiene capacidad para presionar al Gobierno español y que utiliza muy bien la información sensible de la que dispone. Por eso digo que Pedro Sánchez se pone de rodillas y que Marruecos sabe cómo utilizar esa situación.