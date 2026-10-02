El evento de Iker Jiménez, Carmen Porter y Eduardo Inda causa furor: lectores de toda España viajarán a Palma el 9 de octubre

El evento de Iker Jiménez, Carmen Porter y Eduardo Inda causa furor: lectores de diferentes partes de España, como Barcelona, Madrid, Valencia o Murcia, viajarán a Palma el próximo 9 de octubre para celebrar el V aniversario de OKBALEARES, una cita imperdible para la que ya se han repartido más de 1.500 invitaciones gratuitas.

El gran acto con motivo de los cinco años del nacimiento del diario digital OKBALEARES reunirá sobre el escenario del Palacio de Congresos de la capital balear a Iker Jiménez, Carmen Porter y Eduardo Inda, director de OKDIARIO, el próximo viernes a las 19:30 horas y se ha convertido en todo un fenómeno de convocatoria. La enorme repercusión de la cita ha trascendido el ámbito insular, provocando una oleada de interés en la Península.

Lectores y seguidores del exitoso programa de televisión Horizonte, procedentes de puntos como Barcelona, Madrid, Valencia o Murcia, ya están ultimando sus viajes a Palma con el único fin de asistir al encuentro. La combinación del análisis periodístico de Eduardo Inda junto a la capacidad divulgativa y el carisma de Iker Jiménez y Carmen Porter ha generado una enorme expectación a nivel nacional.

Sobre el escenario, Eduardo Inda compartirá conversación con Iker Jiménez y Carmen Porter en un formato pensado para acercar al público el análisis de la actualidad y los principales asuntos que marcan la agenda informativa nacional y autonómica.

El ritmo de recogida en la delegación de OKBALEARES refleja este furor: ya se han entregado más de 1.500 invitaciones gratuitas para el evento. Pese a la elevada demanda, la organización aún mantiene abierto el reparto del cupo restante hasta agotar existencias.

Quienes deseen asegurar su plaza para una de las citas mediáticas más esperadas del año en Mallorca aún pueden pasar a recoger su entrada gratuita de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, en la sede de OKBALEARES (calle Parellades, 12, 1.º piso, despacho 15).