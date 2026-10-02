Halle Berry vuelve a los tribunales: su ex marido la acusa de intentar estrangular a su hijo de 12 años

Halle Berry ha vuelto a los tribunales y lo ha hecho para enfrentarse, una vez más, a su exmarido, Olivier Martinez. La actriz, de 60 años, se encuentra en el centro de una nueva batalla judicial después de que el actor la acusara de haber agredido físicamente al hijo que tienen en común, Maceo, de 12 años. Según consta en los documentos presentados por Martinez, Berry habría agarrado al menor por el cuello y lo habría estrangulado durante una discusión. El actor ha solicitado además la custodia exclusiva de su hijo y una orden de alejamiento temporal contra la actriz.

Los hechos se remontan, siempre según la versión de Olivier Martinez recogida en la documentación judicial, al pasado 26 de septiembre. El menor se encontraba jugando con unas gafas de realidad virtual cuando, según relata su padre, Halle Berry entró en la habitación y comenzó a recriminarle su comportamiento. La actriz le habría dicho que parecía «muy estúpido» y que era «un idiota» por estar jugando con ella. Lo que habría comenzado como una discusión habría ido subiendo de tono hasta terminar, según la acusación, en un forcejeo físico.

La versión de Martinez sostiene que Berry se abalanzó sobre el joven y que, posteriormente, le agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo mientras gritaba: «¿Quién domina ahora? ¿Quién domina?». El actor afirma que Maceo se puso en contacto con él después del supuesto incidente para pedirle que fuera a recogerlo. Según los documentos, el menor habría quedado afectado por lo ocurrido y habría manifestado que no quería regresar a casa de su madre. Van Hunt, pareja de Halle Berry, también habría estado presente durante el supuesto episodio, siempre según el relato presentado por Martinez.

Pero esta no es, según Olivier Martinez, una situación aislada. En su petición judicial asegura que habría existido una serie de episodios anteriores que incluirían supuestas agresiones físicas y comportamientos verbales y emocionales hacia el menor. El actor también asegura tener «serias preocupaciones» por la salud mental de Berry y por un supuesto abuso del alcohol que, según su versión, habría contribuido a su conducta. Se trata, en cualquier caso, de acusaciones recogidas en la documentación presentada por Martinez y no de hechos judicialmente probados.

En su escrito, Olivier Martinez también hace referencia a la situación personal de Maceo. El menor, de 12 años, presenta TDAH, dislexia leve y trastornos específicos del aprendizaje, según recoge el actor en la documentación judicial. Martinez asegura que, después del supuesto enfrentamiento, su hijo se habría quedado muy afectado por lo ocurrido y que fue él mismo quien se puso en contacto con su padre para pedirle que acudiera a recogerlo.

La situación ha provocado que la batalla por la custodia que ambos mantienen desde hace años vuelva a los tribunales. Martinez no sólo reclama la custodia exclusiva de Maceo, sino que solicitó una orden de alejamiento temporal contra Berry. Un juez ha concedido esa medida de manera provisional y ha limitado el contacto de la actriz con su hijo a determinados periodos de visita mientras se estudia el caso. La próxima vista está prevista para el 16 de octubre.

Ante la gravedad de las acusaciones, Halle Berry no ha tardado en responder. Lo ha hecho a través de su abogada, Marina Beck, que ha negado rotundamente el relato presentado por Olivier Martinez y ha calificado la demanda de «completamente infundada» y «deliberadamente engañosa». La letrada sostiene que existen numerosas resoluciones judiciales que demostrarían que Martinez habría incumplido órdenes judiciales e interferido en las intervenciones terapéuticas y educativas de Maceo.

La defensa de Berry también ha cargado contra el comportamiento de su exmarido y asegura que la demanda «no resulta del todo inesperada» debido, según la propia abogada, al historial de comportamiento que atribuye a Martinez. Beck insiste en que Berry está centrada en el bienestar de su hijo y que continuará defendiendo sus intereses.

La respuesta de la actriz introduce así una segunda versión en una batalla judicial que lleva años enfrentando a la expareja. Olivier Martinez y Halle Berry pusieron fin a su matrimonio después de varios años de disputas y acordaron inicialmente compartir la custodia legal de Maceo. Ahora, la petición de custodia exclusiva y las nuevas medidas provisionales vuelven a colocar su relación en el centro de los tribunales.

El caso está todavía abierto y será la Justicia la que determine qué medidas se mantienen después de la próxima audiencia. Mientras tanto, Halle Berry afronta una de las batallas familiares más delicadas de su vida, con la custodia de su hijo en el centro de una guerra judicial que vuelve a enfrentarla con Olivier Martinez.