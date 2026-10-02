El esperado cara a cara de Belén Esteban y Ángela Portero: ¿acabará en reconciliación?

La cuenta atrás ha llegado a su fin. Este viernes, 2 de octubre, Belén Esteban regresa a Mediaset después de tres años y, más allá de conceder una explosiva entrevista en la que contestará a Juls Janeiro, entre muchos otros temas, la de Paracuellos también protagonizará un encuentro que promete dar mucho que hablar. Después de años marcados por una guerra mediática, se verá las caras con Ángela Portero, la periodista por la que estuvo denunciada y a la que tuvo que pagar 10.000 € por acusaciones infundadas y lesivas que atentaban contra su honor.

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El pasado viernes, Belén Esteban ya aseguró por teléfono al programa de Mediaset que tenía intención de pedir perdón a Ángela. «Lo hice mal y me gustaría me diera el derecho a poderme explicar», explicó. Portero se limitó a contestar que llevaba más de 11 años esperando esa conversación y que, después de tanto tiempo, no tenía mucho que hablar con ella. Tras este mínimo intercambio de palabras, son muchos los que se han preguntado si serán capaces de acercar posturas y dejar atrás sus enfrentamientos o si, por el contrario, se quedarán anclados en las viejas rencillas y los reproches. Esta noche, se despejarán todas las dudas, pero antes, desde COOL, queremos conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Belén Esteban y Ángela Portero acabarán reconciliándose? ¡Vota en nuestra encuesta!