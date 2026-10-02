Verónica Hidalgo, sorprendida por el hallazgo de hachís en el congelador de su casa: «No sé nada de eso»

La situación que atraviesa Verónica Hidalgo vuelve a complicarse después de que hayan trascendido nuevos detalles del registro que la Policía Nacional realizó el pasado mes de marzo en la vivienda familiar que compartía con su marido, Juan Andrés González Santos, actualmente en prisión preventiva. Durante aquel operativo, los agentes localizaron 1.390 gramos de hachís, cerca de 11.000 euros en efectivo, diez relojes de diferentes marcas y documentación que los investigadores relacionarían con posibles facturas y nóminas falsas. Unos datos que han vuelto a poner el foco sobre la que fuera Miss España 2005, que hasta ahora ha intentado mantenerse al margen de la investigación y que, preguntada por los nuevos hallazgos, ha reaccionado con contundencia: «No sé nada de eso, la verdad».

El registro tuvo lugar el 24 de marzo, en el mismo domicilio en el que vivían Verónica, su marido y su hija. Los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado localizaron una bolsa de plástico verde en el interior del congelador que contenía las tabletas de hachís, además de dos cantidades de dinero en efectivo: 9.660 euros y otros 1.260, que suman 10.920 euros. También encontraron diez relojes, algunos de ellos de fabricación suiza y considerados de alta gama, así como documentación que, según se ha explicado, incluiría facturas y nóminas presuntamente falsas. Todo ello forma parte de una investigación relacionada con una presunta trama de narcotráfico y blanqueo de capitales por la que Juan Andrés González permanece en prisión preventiva.

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La reacción de Verónica Hidalgo

La aparición de estos nuevos datos ha llevado de nuevo a los medios de comunicación a buscar la reacción de Verónica Hidalgo. La modelo, que desde que salió a la luz la situación de su marido ha optado por mantener un perfil discreto, ha preferido no entrar en detalles y ha asegurado que desconoce qué hay detrás de los objetos y el dinero encontrados en la vivienda familiar. «Es que no estoy viendo nada, la verdad. No veo nada, lo siento. Lo siento, lo siento. Es que no sé nada de eso, la verdad», respondió cuando fue preguntada por el hallazgo de los kilos de hachís en su domicilio. Una reacción que mantiene la línea que la modelo ha seguido durante estos meses: evitar pronunciarse sobre una investigación que afecta directamente al padre de su hija.

La situación de Verónica ha generado además cierta confusión en las últimas horas debido a las diferentes informaciones publicadas sobre su situación procesal. Según una de las versiones difundidas, tras el registro del domicilio se le comunicó que debía acudir a dependencias policiales y habría comparecido acompañada por un abogado. Sin embargo, también se ha publicado que la modelo no figura como investigada ni imputada en la causa judicial, y que su comparecencia se produjo de manera voluntaria para aportar la información que conociera sobre lo ocurrido en la vivienda. En cualquier caso, lo que sí está confirmado es que Verónica no fue detenida aquel día y que el procedimiento continúa abierto mientras los investigadores tratan de esclarecer el alcance de la presunta trama.

Juan Andrés González continúa en prisión preventiva

Mientras Verónica intenta continuar con su vida junto a su hija pequeña, Juan Andrés González Santos permanece en prisión preventiva desde su detención en marzo. El empresario fue arrestado en el domicilio familiar dentro de una investigación por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La Audiencia Nacional ha rechazado recientemente su puesta en libertad provisional al apreciar riesgo de fuga y el secreto de las actuaciones se ha ampliado, por lo que todavía podrían producirse nuevas diligencias y actuaciones relacionadas con la causa.

Para Verónica, estos meses han supuesto un importante cambio personal. La modelo ha tenido que afrontar prácticamente sola el día a día con su hija mientras su marido permanece en prisión y ha contado con el respaldo de sus familiares para salir adelante. Desde que se conoció la detención, ha tratado de mantener un perfil bajo y ha evitado pronunciarse sobre las acusaciones que pesan sobre Juan Andrés, aunque sí ha hablado de lo difícil que está siendo para ella afrontar una situación que, según ha manifestado, ha afectado a su vida personal y económica.