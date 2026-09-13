Ventas de 30 segundos con coches de alta gama: así actuaban los reyes de la «telecoca» por varios barrios de Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos hombres que distribuían importantes cantidades de cocaína a domicilio mediante la modalidad de «telecoca», para lo cual empleaban un coche de gran cilindrada. La operación ha logrado neutralizar un activo punto de reparto de droga y ha permitido enviar a prisión del principal implicado tras incautarse de sustancias estupefacientes y miles de euros en efectivo.

La investigación arrancó a mediados del pasado mes de mayo, cuando el Grupo II de Estupefacientes recibió la alerta sobre un grupo de varones de nacionalidad española dedicados al tráfico de cocaína. Según las primeras noticias, los sospechosos no solo abastecían a consumidores directos, sino que también ejercían como proveedores de otros puntos de venta de droga en la ciudad.

Tras las primeras pesquisas en el terreno, los investigadores confirmaron la veracidad de la información y la ilícita actividad delictiva. En una primera fase del dispositivo desarrollada a mediados de agosto, la Policía asestó el primer golpe con la detención de uno de los sospechosos, a quien se le interceptaron más de 20 gramos de cocaína en el momento de su arresto.

A pesar de esta primera captura, las pesquisas continuaron sobre el segundo implicado. Los agentes establecieron diversos dispositivos de seguimiento y observaron que mantenía una intensa actividad bajo un modus operandi férreo y muy bien definido.

El individuo se desplazaba por distintos barrios de Palma a bordo de un turismo de gran potencia. Una vez en el punto acordado, mantenía breves encuentros con los compradores, ya fuera en el interior del propio vehículo o en terrazas de cafeterías. Las transacciones duraban apenas 30 segundos, e inmediatamente después, se separaban y el sospechoso abandonaba la zona a gran velocidad para evitar ser detectado.

Con los hechos completamente acreditados, la Policía ejecutó la fase final de la operación la mañana del pasado jueves. El dispositivo culminó con la localización y detención del implicado. Posteriormente, los agentes realizaron un registro en su domicilio, donde hallaron más de 40 gramos de cocaína distribuidos en varios envoltorios y 11.200 euros en efectivo ocultos dentro de una caja de caudales en un armario.

Tras finalizar las diligencias en comisaría, el detenido pasó a disposición judicial en la tarde de ayer, decretándose su inmediato ingreso en prisión.