La película live-action de ‘Naruto’ revela su argumento: la esperada versión cinematográfica adaptará el arco más emotivo del anime

Durante años ha sido una afición de nicho para Occidente, pero tras la globalización total de contenidos que ha proporcionado el auge del streaming, el anime se ha convertido en un reclamo real para los espectadores de todo el mundo. Tanto es así que algunas de las películas de las series más vistas del subgénero nipón han terminado rivalizando de tú a tú con los blockbusters norteamericanos. Ahí está el ejemplo de Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita, superando en el box office global a F1 de Brad Pitt y el reboot de Superman. Bajo esa tendencia y motivación comercial, Lionsgate afronta el reto de llevar la complejidad del universo ninja de Naruto al terreno del live-action con una película que ahora, ya sabemos qué arco adaptará: la emotiva introducción y primera aventura de los protagonistas en el País de las Olas.

Detrás de las cámaras, el proyecto se está rodeando de una forma inmejorable. Destin Daniel Cretton (responsable del enorme taquillazo de Spider-Man: Brand New Day) dirigirá una versión cinematográfica que deberá sortear las limitaciones artísticas de traer el shōnen al terreno de la acción real. Algo que no consiguieron ni la infame Dragonball Evolution (2009) ni Los caballeros del zodiaco (2023). Las esperanzas actuales parecen puestas en el éxito de la reciente adaptación de One Piece para Netflix, el talento del cineasta en la puesta en escena de las secuencias de acción y peleas y en el comedido despliegue técnico de una introducción narrativa que, comparada con el resto de la historia creada por Masashi Kishimoto, es más íntima, contenida y centrada en el desarrollo de los personajes y sus vínculos emocionales.

La película de acción real de ‘Naruto’ adaptará el arco de ‘El País de las Olas’

El arco de ‘El País de las Olas’ comprende los primeros 19 capítulos del anime, después de que Naruto termine de graduarse como ninja en la aldea de Konoha. Es entonces cuando se forma al Equipo 7, formado por el protagonista junto al maestro Kakashi Hatake y los dos compañeros con los que terminará formando un vínculo realmente especial: Sasuke y Sakura.

El punto de partida es el de una misión engañosa que aparentemente debía ser sencilla. El escuadrón debe escoltar a Tazuna, un anciano constructor de puentes, al País de la Olas. Pero pronto todo adquiere un cariz complejo, cuando varios ninjas asesinos les tienden una emboscada mortal. Su objetivo supondrá un reto mayúsculo cuando deban enfrentarse a rivales de un nivel superior. Lo que no saben estos villanos es que el grupo esconde poderes ocultos, incluida la poderosa maldición del Zorro de Nueve Colas del propio Naruto.

Un actor confirmado y una fecha de estreno

Según reveló el propio Cretton, el filme de acción real de Naruto buscará encontrar el equilibrio entre el drama humano y las secuencias de acción. Por el momento, se sabe que Charles Melton se pondrá en la piel de Kakashi, aunque se desconoce por el momento, el resto del casting.

Se espera que el rodaje comience durante la primera mitad del 2027, con un estreno programado para 2029.