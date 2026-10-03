Belén Esteban estalla contra Beatriz Trapote tras criticar su peso: «¡A ver si vas a ser ahora Miss Fitness!»

Belén Esteban ha vuelto a sentarse en un plató de televisión y, una semana después del terremoto que provocó su primera entrevista, ha vuelto a demostrar que todavía tiene mucho que decir. La de San Blas ha regresado dispuesta a responder a las preguntas que habían quedado en el aire y lo ha hecho con varios frentes abiertos. Uno de ellos, inesperado, ha tenido como protagonista a Beatriz Trapote, que ha protagonizado uno de los momentos más tensos de la noche con un comentario sobre el físico de la ex colaboradora.

El enfrentamiento entre ambas ha tenido incluso un episodio fuera de cámaras. Durante una de las pausas publicitarias, el micrófono le ha jugado una mala pasada a la mujer de Víctor Janeiro. Mientras Belén Esteban abandonaba el plató para ir al baño, Trapote aprovechaba esos minutos para comentar la entrevista que estaba concediendo la madre de Andrea Janeiro. Según sus palabras, el comunicado lanzado por Jesulín de Ubrique y María José Campanario habría provocado que Belén se mostrase mucho más comedida durante la noche. «He visto cambios de opinión», aseguraba Trapote mientras su ex cuñada televisiva no estaba delante.

Pero la conversación dio un giro cuando Belén regresó al plató. La de Paracuellos explicó que había ido al baño para subirse la faja y Beatriz Trapote no pudo evitar hacer un comentario que terminaría provocando la respuesta inmediata de Belén. Si hiciera más deporte y tuviera una mejor alimentación, insinuaba Trapote, no tendría que utilizarla.

Belén Esteban calla a Beatriz Trapote

La respuesta de Belén Esteban en ¡De Viernes! no tardó en llegar. La colaboradora no estaba dispuesta a dejar pasar el comentario y explicó los motivos por los que utiliza una faja, haciendo referencia además a su situación personal. «Llevo sensor de azúcar, bomba de insulina, dos placas y 22 clavos… Lo de la faja me parece tan feo siendo mujer… Claro que llevo. ¿Por qué dices lo de la mala alimentación? A ver si vas a ser ahora Miss Fitness», respondía Belén.

Un comentario que convirtió la pausa publicitaria en uno de los momentos más tensos de la noche. Lo que parecía una simple apreciación entre bambalinas terminó llegando al plató y provocando un cara a cara en el que Belén Esteban dejó claro que no estaba dispuesta a que se cuestionara su físico ni sus hábitos. Y no fue el único encontronazo entre las dos. La tensión entre Belén y Beatriz Trapote estuvo presente desde el mismo momento en el que esta última puso un pie en el plató. Nada más llegar, Trapote se dirigió a saludar a su ex cuñada y lo hizo con una frase que, aunque pronunciada en tono cómico, tenía un evidente doble sentido. «Gracias por haber cedido la corona», le soltaba.

La frase hacía referencia a las declaraciones que Belén había realizado semanas antes, cuando hablaba de Juls Janeiro y aseguraba que ahora era ella quien ostentaba la corona. Pero Belén no estaba dispuesta a aceptar el relevo tan fácilmente. «Yo soy la patrona, no soy ni princesa ni reina», respondía la de Paracuellos.

La nueva entrevista de Belén Esteban no se ha quedado, por tanto, en una simple continuación de su regreso a televisión. Después de veinte años manteniendo en silencio algunas de las situaciones que, según su versión, había vivido en su relación con Jesulín de Ubrique y que afectaban directamente a su hija, Andrea Janeiro, la colaboradora ha vuelto a poner sobre la mesa algunos de los asuntos que más conversación han generado.

Belén Esteban ha vuelto a televisión y, al menos por una noche, ha dejado claro que el trono televisivo sigue teniendo más de una aspirante.