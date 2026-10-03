Poner una cuchara de metal sobre la ventana: para qué sirve y cuáles son sus ventajas si está lloviendo fuera

Poner una cuchara de metal sobre la ventana es uno de los trucos caseros de los que más se habla estos días para combatir la condensación en las casas españolas, sobre todo ahora que las lluvias y el frío se instalan de nuevo. La idea suena extraña a primera vista, pero tiene una explicación física detrás.

No es magia ni una leyenda urbana sin fundamento ni un delirio de las redes sociales, como uno está acostumbrado a ver. Porque realmente funciona y la explicación tiene que ver con algo tan simple como la forma en que los distintos materiales conducen el calor.

¿Para qué sirve poner una cuchara de metal sobre la ventana?

El vidrio y el metal se enfrían a ritmos distintos cuando baja la temperatura del ambiente. El metal, al ser mejor conductor térmico, pierde calor mucho más rápido que el cristal de la ventana.

Esa diferencia es la clave del truco: al colocar una cuchara metálica sobre el marco, se convierte en el punto más frío de toda la superficie.

El vapor de agua que hay en el aire de la habitación se condensa antes sobre ella que sobre el propio cristal, igual que ocurre con una lata fría recién sacada de la nevera un día de calor.

El resultado es que parte de la humedad que normalmente empaparía la ventana entera queda concentrada en un solo punto, mucho más fácil de secar con un paño cada mañana que todo el marco.

Cómo colocar bien la cuchara de metal en la ventana

Para que el truco funcione, conviene usar una cuchara de acero inoxidable, que se enfría con más facilidad que otros metales y no se oxida con el contacto constante con el agua. A continuación, se detalla el paso a paso de este truco:

Se coloca apoyada sobre el marco inferior de la ventana, en la zona donde suele acumularse más condensación durante la noche y las primeras horas de la mañana. La orientación también importa: el mango debe quedar hacia el interior de la habitación y la parte cóncava, hacia el cristal exterior. Así se maximiza la superficie fría expuesta al vapor de la sala. Conviene revisarla cada mañana y secarla junto con el resto del marco, para que no se convierta en un nuevo foco de humedad estancada.

Funciona mejor en las habitaciones donde más condensación suele acumularse. Esto vendría a ser cocinas, baños y dormitorios con poca ventilación, donde el aire cargado de vapor choca cada noche contra el cristal frío.

¿Qué ventajas tiene este truco los días de lluvia?

Cuando fuera llueve, el aire interior de la casa suele cargarse de humedad y la diferencia de temperatura entre dentro y fuera se acentúa, lo que dispara la condensación en los cristales. Ahí es donde este truco casero rinde más.

Al concentrar el agua sobre la cuchara en lugar de sobre el marco, se reduce la cantidad de humedad estancada que favorece la aparición de moho y hongos.

También ayuda a evitar las manchas oscuras en madera y paredes, y ese olor a humedad tan característico de los días lluviosos, que suele quedarse instalado en cortinas y tapizados cercanos a la ventana.

Desde luego, es una forma sencilla de ganar tiempo antes de que la humedad deteriore la pintura o la carpintería de la ventana.

Todo truco tiene sus límites: lo que la cuchara no puede lograr

Especialistas en edificación consultados por varios medios coinciden en algo importante: la cuchara metálica funciona más como un indicador visible de humedad que como una solución real al problema de fondo.

Y es que en este sentido, los especialistas en edificación y calidad del aire interior coinciden en que el control de la humedad requiere medidas más completas.

Ventilar la casa a diario, evitar secar ropa en espacios cerrados, usar extractores en cocina y baño y recurrir a un deshumidificador en casos persistentes siguen siendo las medidas que de verdad resuelven el problema.

La cuchara ayuda a ganar tiempo y a proteger el marco un rato más, pero si aparece empañada cada mañana, la solución de fondo sigue estando en la ventilación, no en el cajón de los cubiertos.