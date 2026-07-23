Los científicos coinciden: el truco de los dos ventiladores cruzados para enfriar una habitación en verano funciona, pero con algunos límites

Con las olas de calor cada vez más frecuentes y el coste del aire acondicionado al alza, muchas familias buscan alternativas para mantener la casa fresca sin disparar el consumo eléctrico.

Entre los métodos que más se han popularizado en los últimos veranos destaca el conocido como el «truco de los dos ventiladores», una técnica sencilla que promete reducir la sensación de calor aprovechando la circulación del aire.

Cómo funciona el truco de los dos ventiladores para enfriar una casa

El principio en el que se basa esta técnica no es nuevo. Desde hace décadas, la arquitectura bioclimática utiliza la ventilación cruzada para renovar el aire y reducir el calor acumulado en los edificios sin necesidad de recurrir a sistemas de climatización.

Cuando una vivienda no dispone de una buena ventilación natural, es posible reforzar ese intercambio de aire con ayuda de dos ventiladores. El objetivo no es simplemente mover el aire de una habitación, sino generar una corriente continua que expulse el aire caliente y favorezca la entrada de aire más fresco del exterior.

Para conseguirlo, el primer ventilador debe colocarse en la ventana situada en la zona más fresca de la vivienda, normalmente una fachada orientada al norte o un patio que permanezca en sombra, apuntando hacia el interior. El segundo se sitúa en la ventana opuesta, orientado hacia el exterior para expulsar el aire caliente.

Este montaje crea un diferencial de presión que facilita la renovación del aire interior. Además, los especialistas recomiendan que la abertura de salida sea mayor que la de entrada para acelerar el flujo y mejorar la eficacia del sistema.

Según las recomendaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), una ventilación cruzada bien ejecutada puede contribuir a reducir la temperatura interior hasta 5 grados en determinadas condiciones.

En la misma línea, una investigación de la Universidad Piloto de Colombia concluye que esta estrategia disminuye de forma apreciable la carga térmica de los edificios, especialmente cuando el inmueble cuenta con un buen aislamiento.

Cuándo utilizar los dos ventiladores para que realmente refresquen

Tan importante como la colocación de los aparatos es el momento en el que se utilizan. Los expertos en eficiencia energética recomiendan aprovechar las horas en las que la temperatura exterior es inferior a la del interior de la vivienda, normalmente durante la noche y a primera hora de la mañana.

En ese intervalo, la corriente de aire ayuda a expulsar el calor acumulado durante el día en paredes, techos y suelos, sustituyéndolo por aire más fresco procedente del exterior.

Durante el resto de la jornada conviene hacer justo lo contrario: mantener las ventanas cerradas y bajar persianas o utilizar cortinas para conservar el frescor acumulado y evitar que el calor vuelva a entrar.

Los límites del truco de los dos ventiladores en una ola de calor

Pese a su eficacia en determinadas circunstancias, este método tiene limitaciones que conviene conocer. Tal y como explica Xataka, el sistema deja de ser útil cuando el aire exterior está tan caliente como el interior o incluso más. En esos casos, los ventiladores no enfrían el ambiente, sino que introducen aire caliente en la vivienda.

La humedad también influye en el resultado. Si el ambiente es muy húmedo, la sensación térmica aumenta y el intercambio de aire pierde parte de su capacidad para mejorar el confort.

Por ello, los especialistas insisten en que esta técnica solo funciona cuando existe una diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. Si fuera se superan ampliamente los 30 o 35 grados, lo más recomendable es mantener la vivienda cerrada durante las horas centrales del día y esperar al anochecer para volver a activar la ventilación cruzada.