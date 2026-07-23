Rosalía pide perdón tras ser cancelada e insultada en Argentina: compartió el vídeo de Mia Khalifa porque sonaba ‘La Perla’

Después de la campaña desatada en Argentina para pedir el boicot a los conciertos de Rosalía en Buenos Aires, la cantante ha pedido perdón. La cancelación a la artista se fomentó también desde varios medios argentinos después de que Rosalía compartiera un vídeo de Mia Khalifa en el que la influencer celebraba la victoria de España en el Mundial de fútbol con la canción La perla.

Todavía con la indignación por la derrota de Argentina contra España, varios medios han dado voz a la campaña de cancelación a Rosalía, a la que se han sumado. Se han llegado a referir a la artista como «gorda, puta y lesbiana» -en Carajo Stream, donde también se ha instado a las «deportaciones masivas»- y han asegurado que «perla» es un término despectivo que quiere decir «vago», con el que la cantante se ha «burlado» de los argentinos.

«Las perlas, supuestamente, somos nosotros. De hecho, Mia Khalifa [protagonista del vídeo que ha compartido Rosalía] estuvo todo el Mundial hinchando contra Argentina», señaló en el canal de Infobae el periodista Gonzalo Aziz sobre la influencer libanesa, que apostó por el triunfo de España y ha ganado una cuantiosa suma económica.

Por su parte, el periodista Diego Iglesias instó a los argentinos a no revender las entradas para asegurarse de que Rosalía se encuentre con un recinto desierto: «No la revendas, consérvala y no vayas, para que cuando salga al escenario esté vacío».

Viendo el incendio generado, Rosalía se ha disculpado con los argentinos. «Le di a compartir porque salía La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón. Sólo tengo amor por Argentina», ha escrito en sus redes sociales. En el vídeo de Mia Khalifa se podía leer «cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas», en alusión al partido de la final del Mundial. La influencer y la artista han eliminado la publicación.

La polémica coincide con la proximidad de una serie de conciertos de Rosalía en Buenos Aires, en el Movistar Arena. La española actuará en la capital argentina el 1, 2, 4 y 6 de agosto, en el marco de la gira internacional LUX.