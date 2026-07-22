El delirio de medios argentinos contra España: piden «deportaciones» y el boicot a Rosalía tachada de «puta y lesbiana»

La indignación sigue reinando en Argentina tras la derrota frente a España en la final del Mundial de fútbol 2026. El tema se ha extendido tanto que se ha cobrado una víctima colateral: Rosalía. Algunos medios argentinos de gran repercusión están pidiendo el boicot al concierto de la artista en el país, después de que la cantante compartiera un vídeo en el que la influencer Mia Khalifa celebra la victoria de la selección española con la canción La perla. Los periodistas argentinos entienden que se trata de un término «despectivo».

El tono de las críticas a Rosalía se ha elevado tanto que incluso se han referido a ella como «gorda, puta y lesbiana» en Carajo Stream, canal con más de 1,2 millones de reproducciones semanales en sus transmisiones habituales, en el que también se han llegado a pedir, al hilo de la conversación, «deportaciones masivas»: «Son demasiados años de parásitos viviendo de mi guita. Que la pasen verdaderamente mal, que sientan lo que es el ICE en su prime».

Al abordar el tema de Rosalía, la periodista Sofi Drehe ha expresado que está «harta» de que se tome a los argentinos «de boludos». «Estoy literalmente podrida. Rosalía me sorprendió. ¿No tiene asesores? Que una artista de ese tipo se burle de nosotros… Me calenté, quité sus canciones de mi playlist», ha desarrollado.

El conductor del programa, Alejandro Sarubbi Benítez, ha extendido esas críticas más allá de Rosalía: «La famosa hospitalidad argentina se tiene que acabar. Creo que tienen que ser deportados masivamente. De ninguna manera tienen que vivir de nuestros impuestos. Y, por supuesto, todo lo que sea en ese marco tiene que ser de la forma más humillante posible. Que la pasen verdaderamente mal, que sientan lo que es el ICE en su prime. Y ojalá tenga alguien los huevos como para hacer lo que hay que hacer».

Sarubbi no se quedó ahí, porque el tema le hinchó «las pelotas». «Son demasiados años de parásitos viviendo de mi guita. Y yo no tengo por qué bancar la educación. Las redes explotaron de enfermos mentales, hijos de mil putas como ustedes, parásitos de mierda que no tienen un peso para pagarse educación y vienen aquí porque no cuesta plata», ha añadido.

La cancelación a Rosalía también se ha pedido en el canal de televisión argentino Infobae, donde han subrayado que la canción La perla menciona a «un maltratador emocional, un terrorista emocional». «Las perlas, supuestamente, somos nosotros. De hecho, Mia Khalifa [protagonista del vídeo que ha compartido Rosalía] estuvo todo el Mundial hinchando contra Argentina», ha señalado el periodista Gonzalo Aziz sobre la influencer libanesa, que apostó por el triunfo de España y ha ganado una cuantiosa suma económica.

Después de instar a «revender» las entradas del concierto de Rosalía, el periodista Diego Iglesias ha rectificado para pedir algo que pueda perjudicar más a la artista: «No la revendas, consérvala y no vayas, para que cuando salga al escenario esté vacío». Ante las palabras de su compañera de programa, que ha defendido que la influencer «está festejando» y ha hecho autocrítica al pedir que los argentinos «dejen de victimizarse», el colaborador ha intentado convencerla: «Perla es un término despectivo. Es como decirte que eres un vago, ¿entiendes?».

BASTA DE QUE NOS TOMEN DE BOLUDOS. pic.twitter.com/NoCdzA7UxD — La Trinchera (@TrincheraCarajo) July 21, 2026