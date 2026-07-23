La nueva tentación de Mercadona cuesta un euro: es un sandwich que ha generado polémica en redes sociales

Mercadona no deja de sorprender a sus Jefes con productos novedosos que rápidamente se hacen virales, y este verano lo ha vuelto a hacer, colándose en la conversación de miles de usuarios con un nuevo sándwich que muchos ven como la solución rápida para comer en pleno verano. Además cuesta sólo un euro de modo que se convierte en uno de sus productos más económicos para cuando te apetezca comer algo sin complicaciones y además, bastante fresco.

Se trata del nuevo Mini & Go de pavo y huevo revuelto de Hacendado, una propuesta sencilla, en formato reducido y lista para consumir en cualquier momento. Un producto pensado para quienes buscan algo rápido sin complicaciones y que, en cuestión de días, ha empezado a aparecer en todo tipo de publicaciones en redes sociales ya que muchos lo consideran una novedad sorprendente y deliciosa mientras otros no están del todo de acuerdo.

El sándwich viral de Mercadona

Con varias olas de calor ya a la espalda, muchos han cambiado sus hábitos, también a la hora de comer. Apetecen cosas más ligeras, fáciles y, sobre todo, rápidas. Ahí es donde encaja este tipo de producto ya que el Mini & Go es un sándwich pequeño, de 70 gramos, con pan de molde y un relleno de pavo y huevo revuelto. Viene listo para consumir directamente, sin necesidad de preparación, lo que lo convierte en una opción cómoda para llevar en el bolso, en la mochila o incluso para tener a mano en la nevera. Su precio también juega un papel importante: un euro por unidad. Lo justo para que mucha gente lo pruebe casi por curiosidad ya sea en la playa, en casa o en ese momento de descanso que tienes en el trabajo.

El producto del que todo el mundo opina

Gran parte de su popularidad viene las redes sociales ya que en los últimos días, el sándwich ha empezado a circular en redes sociales, donde diferentes creadores de contenido lo han visto en las neveras de Mercadona mientras otros ya lo han probado.

Muchos coinciden que para lo que es, un sándwich de tamaño mini y el precio, el sabor es delicioso y es perfecto para verano, pero otros se plantean si no sale más a cuenta hacerlo en casa. Es decir, hay opiniones de todos los gustos aunque se comenta también mucho que Mercadona le haya aportado un toque ahumado, que hace que tenga un sabor especial que también ha sumado a su viralidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MERCADONA NOVEDADES by @inmaysusnovedades (@mercadona.novedades)

Por otro lado también se está comentando mucho que no está en todos los Mercadona ya que cuando van a buscarlo, ya está agotado. Incluso hay quien comenta que un trabajador de la tienda a la que va le ha dicho que la gente los agota en cuanto los ponen.

Un lanzamiento que sigue la tendencia del momento

Más allá de las opiniones concretas, lo cierto es que este tipo de productos encaja con una tendencia bastante clara. Cada vez hay más interés por formatos pequeños, económicos y listos para consumir. No todo el mundo tiene tiempo, o ganas, de cocinar en determinados momentos del día, y ahí es donde estos productos encuentran su sitio. Algo rápido, que no ensucie y que se pueda comer en cualquier parte y más estando en verano cuando este tipo de sándwich fríos son perfectos para matar el gusanillo si por ejemplo vienes de la playa.

Qué incluye este nuevo Mini & Go

En cuanto a su composición, el sándwich combina pan de molde con pechuga de pavo cocida y huevo revuelto. Es una mezcla sencilla, sin complicaciones, pensada para resultar accesible a la mayoría de consumidores. A nivel nutricional, aporta 168 kilocalorías por envase, junto con proteínas, hidratos de carbono y grasas en cantidades moderadas. Un perfil que encaja dentro de lo que se espera de un producto de este tipo. Además, como ocurre con otros alimentos refrigerados listos para consumir, incluye ingredientes que garantizan su conservación y estabilidad.

Un producto que invita a probarlo

Al final, buena parte del éxito de este lanzamiento está en lo mismo de siempre: es barato, es práctico y no requiere compromiso. Por un euro, mucha gente decide probarlo sin pensarlo demasiado. Ese «por probar» es, en muchos casos, lo que convierte estos productos en virales y hace que se agoten pronto. Porque cuando algo empieza a moverse en redes, la curiosidad hace el resto. Y eso es justo lo que está pasando con este Mini & Go.

No es la primera vez que ocurre. Mercadona lleva años siendo protagonista en redes sociales cada vez que lanza un producto nuevo. Algunos pasan desapercibidos, pero otros, como este, consiguen colarse en miles de conversaciones. El formato ayuda, el precio también y, sobre todo, el momento: pleno verano, calor, prisas y necesidad de soluciones rápidas.