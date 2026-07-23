El «guiño muy andaluz» de Ibai Llanos en la Velada del Año VI de Sevilla

La Velada del Año VI vuelve a convertir este sábado, 25 de julio, al Estadio de La Cartuja de Sevilla en el epicentro del entretenimiento digital. Por segundo año consecutivo, Ibai Llanos ha elegido la capital andaluza para celebrar uno de los eventos más seguidos del mundo en Twitch y, además de los esperados combates y las actuaciones musicales, la organización ha confirmado que habrá un «guiño muy andaluz» que sorprenderá tanto a los asistentes como a los millones de espectadores que seguirán la cita por streaming.

La responsable de artistas de La Velada, Nani Ocampos, ha adelantado que la organización prepara una sorpresa relacionada con Andalucía que hará que los andaluces «se sientan muy orgullosos». Aunque no ha querido desvelar en qué consistirá ese momento, sí ha recordado que en la pasada edición el homenaje llegó de la mano del mítico grupo sevillano Los del Río, por lo que todo apunta a que este año volverá a haber un reconocimiento especial a la tierra que acoge el evento.

La Velada del Año VI arrancará a las 19:00 horas con un total de diez combates, cinco femeninos y cinco masculinos, protagonizados por algunos de los creadores de contenido más conocidos del panorama hispanohablante. Entre ellos destacan dos representantes andaluces: el malagueño IlloJuan, que protagonizará uno de los enfrentamientos más esperados frente a TheGrefg, y la tiktoker sevillana Fabiana Sevillano, que se medirá a La Parce.

Precisamente, Ocampos ha asegurado que ambos estuvieron presentes en los planes de la organización desde el inicio de esta edición. «El público andaluz es muy pasional y estoy segura de que se va a volcar con ellos», ha afirmado, destacando la enorme conexión que mantienen con sus respectivas comunidades.

La responsable de artistas también ha puesto en valor el crecimiento que está viviendo Andalucía en el mundo de la creación de contenido. En este sentido, ha señalado que «posiblemente salgan muchos y muy buenos creadores de Andalucía» en los próximos años y ha subrayado que perfiles como los de IlloJuan y Fabiana «siempre son bienvenidos» en La Velada.

La organización ha explicado que repetir en Sevilla responde a varios factores. Por un lado, la capacidad del Estadio de La Cartuja y las facilidades que ofrece para el montaje del espectáculo. Por otro, la posibilidad de prolongar el evento hasta altas horas de la noche, algo importante para adaptarse a la audiencia latinoamericana, uno de los grandes pilares del éxito de La Velada.

Además, Ocampos ha destacado el entusiasmo del público andaluz. «La experiencia del año pasado fue muy buena y por eso hemos repetido», ha asegurado, recordando que, aunque la mayoría de los asistentes proceden de Andalucía, el evento atrae cada vez a más espectadores llegados desde otros puntos de España.

En el apartado musical, La Velada del Año VI contará con las actuaciones de Juanes, Anuel AA, Yandel, Lucho RK, La Pantera y Bad Gyal. Sin embargo, la organización ha confirmado que todavía queda una sorpresa por descubrir relacionada con Andalucía, manteniendo el secreto hasta el momento del espectáculo.

La producción volverá a ser uno de los grandes atractivos de la noche. El evento contará con un escenario de 360 grados en movimiento durante las actuaciones musicales y un importante despliegue técnico pensado para que tanto el público presente en La Cartuja como quienes sigan la retransmisión desde casa disfruten de una experiencia inmersiva.

Con millones de espectadores previstos en todo el mundo y picos de audiencia que en anteriores ediciones han superado los nueve millones de dispositivos conectados, La Velada del Año se ha consolidado como uno de los mayores escaparates internacionales para artistas y creadores de contenido. Y este año, Sevilla y Andalucía volverán a tener un papel protagonista gracias a ese guiño especial con el que Ibai Llanos pretende rendir homenaje a la comunidad que, por segundo año consecutivo, acoge el mayor espectáculo de internet.