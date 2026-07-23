El Ayuntamiento de Sevilla concederá la licencia para la mezquita porque «no hacerlo sería incumplir la ley»

El Ayuntamiento de Sevilla llevará nuevamente a la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, prevista para el próximo martes 28 de julio, la concesión de la licencia de obras para la construcción de la proyectada mezquita y centro cultural islámico en el Polígono Sur, después de que los informes técnicos y jurídicos elaborados por los servicios municipales hayan concluido que el proyecto cumple con la normativa urbanística vigente.

Según han confirmado fuentes municipales, los informes determinan, por un lado, que el uso previsto es compatible con la calificación urbanística de la parcela y, por otro, que no existen motivos urbanísticos que justifiquen la apertura de un procedimiento adicional de participación ciudadana, una petición que había sido planteada por el grupo municipal de Vox durante la tramitación del expediente.

Desde el Consistorio subrayan que la actuación corresponde a un promotor privado sobre suelo de titularidad privada, por lo que, una vez comprobado el cumplimiento de todos los requisitos legales, la Administración está obligada a resolver favorablemente la solicitud de licencia.

«Negar una licencia en estas condiciones supondría incumplir la legalidad y vulnerar la seguridad jurídica», sostienen fuentes municipales, que recuerdan que España es «un Estado de derecho» y que la concesión o denegación de una licencia de obras constituye un acto reglado, sujeto exclusivamente al cumplimiento de la normativa urbanística y no a criterios de oportunidad política.

La licencia había sido retirada previamente del orden del día de la Comisión de Urbanismo para solicitar informes complementarios, después de que Vox reclamara un mayor análisis del proyecto y defendiera la necesidad de abrir un proceso de participación ciudadana antes de autorizar la construcción.

En paralelo a la tramitación administrativa, la iniciativa continúa generando un intenso debate político. La pasada semana, los impulsores de la Fundación Mezquita de Sevilla anunciaron que habían solicitado una reunión con el vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Vox en la comunidad, Manuel Gavira, con el objetivo de explicarle los detalles del proyecto. Sin embargo, la formación ha reiterado públicamente su rechazo a la construcción de este espacio.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, volvió a expresar recientemente su oposición a la iniciativa y pidió al comisionado para el Polígono Sur que concentre sus esfuerzos en afrontar los problemas que, a su juicio, afectan de forma prioritaria al barrio.

En concreto, García de Polavieja señaló que la administración debería centrarse en combatir «los gravísimos problemas de seguridad, desempleo, fracaso escolar, narcotráfico y exclusión social que padecen los vecinos», en lugar de respaldar «proyectos que nada tienen que ver con las necesidades reales del barrio».

Con el aval técnico y jurídico ya emitido, todo apunta a que la Comisión Ejecutiva de Urbanismo aprobará la licencia de obras en su próxima reunión, permitiendo así que el proyecto continúe su tramitación administrativa y pueda iniciar su ejecución una vez se completen los requisitos correspondientes. La decisión, no obstante, previsiblemente seguirá alimentando el debate político en torno a una actuación que ha suscitado posiciones enfrentadas tanto en el ámbito municipal como autonómico.