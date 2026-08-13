La reflexión vital de Fiódor Dostoyevski sobre El Quijote: «En todo el mundo no hay obra de ficción más profunda y fuerte que esa»

El escritor Fiódor Dostoyevski se fijó en España varias veces y habló hasta de Cristóbal Colón. Por eso no es de extrañar que también se pronunciara sobre la obra magna de Miguel de Cervantes, El Quijote. Lo que poca gente sabe es hasta qué punto la valoraba el novelista ruso.

Fiódor Dostoyevski lo expresó de la manera más contundente posible: «En todo el mundo no hay obra de ficción más profunda y fuerte que esa». No hablaba sólo de literatura, sino de una forma de mirar la vida.

Este elogio a Cervantes y a El Quijote vale más que cualquier cosa que nosotros podamos decir, ya que viene de uno de los escritores más famosos de la historia contemporánea. De hecho, pocos exploraron tanto la culpa, el sufrimiento, la fe y la contradicción.

Por qué el escritor Fiódor Dostoyevski considera a ‘El Quijote’ la mejor ficción de la historia

La frase «En todo el mundo no hay obra de ficción más profunda y fuerte que esa» es más que un simple halago. Dostoyevski coloca a la novela de Cervantes en una categoría casi moral.

Para él, El Quijote no era únicamente una aventura cómica donde Cervantes se burlaba de las novelas de caballería, ni una historia de molinos, caminos y derrotas. Era una obra capaz de condensar la ironía, la grandeza y la fragilidad de los hombres.

Como explica el escritor ruso, Don Quijote puede parecer un personaje vencido por la realidad, pero también se convierte en alguien que se atreve a vivir desde una idea, aunque el mundo se burle de ella.

La capacidad para tratar temas tan diversos y contradictorios es lo que llama la atención de Dostoyevski. De hecho, Cervantes hizo algo que después Dostoyevski intentó en su propia obra: crear personajes empujados al límite, almas contradictorias y preguntas que no se responden fácilmente.

Qué significa la reflexión vital de Dostoyevski sobre Don Quijote

Hay que tener en cuenta que seguramente el mayor elogio a Cervantes haya salido de las letras de Dostoyevski en Diario de un escritor (1876). Allí afirmó que, si el mundo terminara y alguien preguntara a los hombres qué conclusión habían sacado de la vida, podrían señalar El Quijote y quedarse callados.

Es decir, veía al libro como una especie de respuesta humana, imperfecta y poderosa, ante el fracaso, la ilusión, el amor, la derrota y la necesidad de seguir adelante.

La grandeza de Don Quijote es que se equivoca, cae, confunde y exagera, pero nunca queda reducido a una caricatura. Su locura contiene una fidelidad que el lector entiende incluso cuando no la comparte.

Cervantes no fabricó un héroe limpio ni un derrotado simple. Construyó a un hombre que pierde casi siempre, pero cuya mirada sobre el mundo resulta más fértil que muchas victorias.

Quién fue el escritor ruso Fiódor Dostoyevski

Fiódor Mijáilovich Dostoyevski nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821 y murió en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881, a los 59 años. Fue novelista, cuentista y ensayista del Imperio ruso.

Su obra se sitúa dentro del realismo literario, pero su importancia va mucho más allá de una etiqueta. Y es que exploró la psicología humana en el contexto político, social y espiritual de la Rusia de la segunda mitad del siglo XIX.

Entre sus libros más conocidos están Crimen y castigo, publicado en 1866; El idiota, de 1869; Los demonios, de 1872; El adolescente, de 1875; y Los hermanos Karamázov, de 1880. También escribió Memorias del subsuelo, una novela corta de 1864 considerada una de las primeras obras de la literatura existencialista.

En 1849 fue arrestado por su relación con el Círculo Petrashevski, un grupo que debatía libros prohibidos y críticas a la Rusia zarista. Fue condenado a muerte, pero la pena quedó conmutada en el último momento.

Después pasó cuatro años en un campo de prisioneros en Siberia y otros seis años de servicio militar obligatorio en el exilio. Esa experiencia marcó su literatura y explica por qué escribió reflexiones tan duras.