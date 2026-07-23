La Guardia Civil desarticula una red que blanqueaba dinero del narcotráfico a través de locales de ocio nocturno

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante un entramado de empresas vinculadas principalmente al ocio nocturno y la restauración en las provincias de Sevilla y Cádiz. La operación, denominada ‘Trajano 23 Sorela’, se ha saldado con la detención de once personas y la investigación de una más por su implicación en una compleja estructura societaria diseñada para ocultar el origen ilícito del dinero.

La investigación se inició en agosto de 2025 tras el análisis de la información obtenida sobre un objetivo considerado de alto valor dentro del narcotráfico nacional e internacional. Los agentes detectaron una red empresarial integrada por numerosas sociedades mercantiles cuya finalidad era dificultar la trazabilidad de los fondos procedentes del tráfico de drogas e introducirlos en el circuito económico legal. La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Delincuencia Urbanística y Económica (EDUE) y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil de Sevilla, bajo la dirección de la Fiscalía Antidroga.

Según la Guardia Civil, la organización utilizaba empresas dedicadas al ocio nocturno, la restauración, el mercado inmobiliario, la organización de eventos, el turismo y la compraventa de vehículos para canalizar importantes cantidades de efectivo procedentes del narcotráfico. Entre las actividades investigadas destacan diversos establecimientos situados principalmente en Sevilla y El Puerto de Santa María (Cádiz), así como la participación de algunos de los implicados en una sociedad explotadora de un conocido festival musical de ámbito nacional.

La fase de explotación de la operación se desarrolló el pasado 1 de julio con un amplio dispositivo policial que permitió practicar 15 registros en domicilios, oficinas y negocios de Dos Hermanas y Pilas (Sevilla), además de El Puerto de Santa María y Cádiz capital. Durante las actuaciones fueron intervenidos 1.860.400 euros en efectivo, diez relojes de alta gama, joyas y piezas de oro, así como diez vehículos, seis de ellos de alta gama. Además, los investigadores embargaron preventivamente una decena de inmuebles con un valor superior al millón de euros y bloquearon cerca de veinte cuentas bancarias vinculadas a la organización.

La operación ha contado con la participación de distintas unidades especializadas de la Guardia Civil, entre ellas USECIC, GAR, GRS, el Grupo Cinológico, el Grupo de Apoyo Operativo (GAO), el Grupo de Información de Sevilla y el CRAIN, debido a la elevada complejidad de la investigación y a la necesidad de realizar entradas y registros de forma simultánea en ambas provincias.

Los once detenidos y el investigado están acusados de los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias, todo ello en relación con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Dos de los considerados principales cabecillas de la trama han ingresado ya en prisión por orden judicial.