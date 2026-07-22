El magrebí que atacó a tres personas con un hacha en un pueblo de Granada será juzgado por terrorismo

La investigación sobre el violento ataque con un hacha que sembró el pánico el pasado 6 de abril en la localidad granadina de Montefrío ha dado un giro de gran relevancia judicial. La jueza encargada de la causa ha acordado inhibirse en favor de la Audiencia Nacional al considerar que los hechos podrían haber estado motivados por razones ideológicas o ser constitutivos de un delito de terrorismo.

Será ahora la Audiencia Nacional la que decida si asume definitivamente la investigación, al tratarse del órgano competente para instruir este tipo de delitos. La decisión de la magistrada, titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Loja, ha contado además con el respaldo de la Fiscalía, según han informado fuentes judiciales.

El autor de la agresión es un hombre de 45 años y origen magrebí, que fue detenido por la Guardia Civil el mismo día de los hechos en un paraje cercano a Montefrío. Desde entonces permanece en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza.

En un primer momento, la causa se abrió por tres delitos de tentativa de homicidio, además de varios delitos de daños por los desperfectos que el agresor causó en distintos vehículos y propiedades particulares durante su huida. Sin embargo, el avance de la investigación ha llevado a la instructora a concluir que existen indicios suficientes para valorar una posible motivación ideológica detrás del ataque, lo que justificaría la competencia de la Audiencia Nacional.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la mañana del 6 de abril en la calle Fuente y Prado de Montefrío. Según la investigación, las víctimas caminaban por la vía pública cuando fueron sorprendidas por el atacante armado con un hacha. El primer agredido fue un hombre de 69 años, que cayó al suelo tras los primeros golpes, aunque consiguió defenderse parcialmente utilizando el bastón que llevaba consigo.

A continuación, el agresor dirigió su ataque contra dos mujeres, que sufrieron heridas de extrema gravedad. Una de ellas recibió un hachazo en la cabeza, mientras que ambas tuvieron que ser ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de las lesiones. El hombre pudo recibir el alta hospitalaria pocas horas después del suceso.

La Comunidad Islámica de Montefrío condenó públicamente la agresión y realizó un llamamiento a la calma, subrayando que se trataba de unos «hechos aislados» que no representan ni los valores de la comunidad musulmana ni la tradición de convivencia y respeto que caracteriza al municipio granadino.

Por su parte, la Fundación Española de Abogados Cristianos presentó una querella contra el detenido por tentativa de asesinato terrorista y lesiones terroristas. La organización sostiene que no se trató de una agresión común, sino de un ataque con «características propias del terrorismo yihadista», argumentando que tanto el arma utilizada como la extrema violencia empleada y la supuesta connotación islamista de los hechos buscaban generar un estado de terror entre la población.

La decisión definitiva sobre si el procedimiento será investigado como un delito de terrorismo queda ahora en manos de la Audiencia Nacional, que deberá resolver si acepta la competencia para continuar con la instrucción de una causa que ha conmocionado a Montefrío y que podría adquirir una dimensión penal muy distinta a la inicialmente planteada.