El PSOE de Sevilla dio 27.800 € a una concejala socialista a través de tres contratos de Prodetur

La empresa pública Prodetur, dependiente de la Diputación de Sevilla y presidida por el socialista Javier Fernández, adjudicó entre los años 2024 y 2026 tres contratos menores por un importe conjunto de 22.980 euros, que ascienden a 27.805 euros una vez aplicado el IVA, a Mariola Martínez Martínez, secretaria general del PSOE de El Real de la Jara y concejala socialista en este municipio sevillano.

Las adjudicaciones se produjeron mediante la figura del contrato menor, un procedimiento previsto en la legislación de contratos del sector público que permite realizar adjudicaciones directas por debajo de 15.000 euros sin necesidad de licitación abierta.

La primera de estas adjudicaciones tuvo lugar el 26 de febrero de 2024. Prodetur contrató a Mariola Martínez por un importe de 6.810 euros, más el correspondiente 21% de IVA, para prestar el servicio de Secretaría Técnica del I Concurso de Recetas Caseras de Sierra Morena de Sevilla.

Posteriormente, el 3 de diciembre de 2025, la empresa pública volvió a adjudicarle otro contrato menor, esta vez por valor de 8.970 euros, más IVA, para el servicio de Secretaría Técnica con motivo de la celebración del II Concurso de Recetas Caseras de Sierra Morena de Sevilla, celebrado en San Nicolás del Puerto.

La tercera adjudicación llegó el 17 de marzo de 2026. En esta ocasión, Prodetur le otorgó un contrato de 7.200 euros, más IVA, destinado al servicio de Secretaría Técnica y al suministro en régimen de alquiler de mobiliario para la Feria del Ecoturismo y Tradiciones Rurales de Las Navas de la Concepción. La suma de los tres contratos alcanza los 22.980 euros sin impuestos y los 27.805 euros IVA incluido.

Estas adjudicaciones coinciden con la actividad política de Mariola Martínez dentro del PSOE sevillano. Además de ser concejala en el Ayuntamiento de El Real de la Jara, ejerce como secretaria general de la agrupación socialista del municipio y fue la candidata del partido en las elecciones municipales de 2023.

Precisamente, aquellos comicios dejaron al PSOE con el peor resultado de su historia en la localidad. La candidatura encabezada por Martínez obtuvo únicamente 215 votos y dos concejales, frente a los 349 votos y tres ediles logrados en las elecciones municipales de 2019. En apenas cuatro años, la formación perdió alrededor de 130 votos y un representante en el consistorio.

Actualmente, el Ayuntamiento de El Real de la Jara está gobernado con mayoría absoluta por la formación independiente 100% Real de la Jara, por lo que el PSOE permanece en la oposición con un reducido margen de influencia política en el municipio.

Al frente de Prodetur se encuentra Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla y, al mismo tiempo, secretario general del PSOE de Sevilla. Su doble responsabilidad política y orgánica sitúa bajo el foco estas adjudicaciones, ya que la beneficiaria de los contratos forma parte de la estructura del partido en la provincia como máxima responsable del PSOE en El Real de la Jara.