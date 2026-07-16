Prodetur hizo fijo al ex alcalde socialista de Las Cabezas de San Juan y diputado del área del Empleado Público estando en excedencia

La empresa pública Prodetur, dependiente de la Diputación de Sevilla, incluyó al actual diputado provincial del PSOE y exalcalde de Las Cabezas de San Juan, Francisco Toajas Mellado, en el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal aprobado al amparo de la Ley 20/2021, pese a que el dirigente socialista llevaba años alejado de la sociedad pública por encontrarse en situación de excedencia por desempeño de cargo público.

La circunstancia resulta llamativa porque el acuerdo de estabilización aprobado por Prodetur afectó también a Toajas, quien procedía de la extinta sociedad Sevilla Siglo XXI y mantenía su vinculación laboral con la empresa pública mientras desarrollaba su carrera política. En el anuncio de cesión de plazas de la plantilla de personal laboral correspondientes a la Oferta Excepcional de Empleo Público de estabilización de empleo temporal figura igualmente su plaza, que pasa a consolidarse como fija.

Francisco Toajas ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria política en las filas del PSOE. Fue alcalde de Las Cabezas de San Juan durante varios mandatos y también presidió la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Tras perder la alcaldía, dio el salto a la Diputación de Sevilla de la mano del entonces presidente socialista Fernando Rodríguez Villalobos, donde ejerció como diputado provincial durante una legislatura.

En la actualidad, continúa formando parte del Gobierno provincial presidido por Javier Fernández como responsable del Área del Empleado Público. Mientras ocupaba estos cargos institucionales, Toajas permanecía en situación de excedencia en Prodetur por desempeño de funciones públicas. Sin embargo, el proceso de estabilización impulsado por la empresa pública también alcanzó su plaza, que quedó consolidada como fija dentro de la plantilla laboral.

La inclusión del actual diputado provincial en ese procedimiento abre interrogantes sobre la necesidad de estabilizar una plaza correspondiente a un trabajador que no prestaba servicios efectivos en la empresa pública al encontrarse desempeñando responsabilidades políticas desde hacía años.

Además, la propia naturaleza de la excedencia por cargo público plantea dudas sobre el alcance de la medida. Habitualmente, la reserva del puesto de trabajo y el derecho a reincorporarse tras el cese en un cargo público se vinculan a la condición de trabajador fijo. De ahí que resulte especialmente relevante que la consolidación de la plaza se produjera precisamente mientras Toajas permanecía apartado de la actividad ordinaria de Prodetur ejerciendo responsabilidades políticas.

Este caso se suma a las informaciones conocidas sobre el proceso extraordinario de estabilización desarrollado por Prodetur en aplicación de la Ley 20/2021. La empresa pública aprobó la consolidación de distintas plazas mediante un procedimiento que ha suscitado controversia política y que ya ha situado el foco sobre la gestión de los procesos de estabilización dentro de la entidad dependiente de la Diputación de Sevilla.