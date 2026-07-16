El portavoz socialista de Tomares difunde un dato de la VPO del municipio que el Ministerio de Vivienda no avala

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Tomares y coordinador de la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, Miguel Ángel Melero Vargas, aseguró este jueves en una publicación en sus redes sociales que «ayer se publicaban los últimos datos sobre el precio de la VPO en España» y que estos confirman «las continuas denuncias» que desde el PSOE Tomares vienen haciendo desde hace tiempo. Sin embargo, la estadística oficial publicada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana no recoge el dato en el que se basa el cartel difundido por los socialistas de dicha localidad sevillana.

La publicación del PSOE de Tomares sostiene que «la VPO en Tomares es la más cara de la provincia de Sevilla, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana», y fija el precio en 275.000 euros para una vivienda protegida de tres dormitorios, 90 metros cuadrados útiles, garaje y trastero.

Sin embargo, tras revisar la actualización de la Estadística del Valor Tasado de la Vivienda correspondiente al primer trimestre de 2026, publicada por el Ministerio, no existe ningún apartado en el que figure el municipio de Tomares ni un precio de vivienda protegida de 275.000 euros.

La estadística oficial del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana únicamente ofrece el valor tasado de la vivienda protegida por provincias, no por municipios. En el caso de Sevilla, el dato publicado es de 1.249’8 euros por metro cuadrado útil, situando a la provincia entre las más caras de España en vivienda protegida. No obstante, el informe no incluye un ranking municipal ni permite concluir que Tomares tenga la VPO más cara de la provincia.

De hecho, el propio Ministerio sí publica información por municipios de más de 25.000 habitantes, pero únicamente para la vivienda libre, no para la vivienda protegida. En consecuencia, no existe en esa estadística oficial ningún cuadro donde aparezca ni Tomares ni el precio del metro cuadrado útil de las VPO en dicha localidad sevillana.

Tampoco existe actualmente una promoción de VPO en comercialización pública en Tomares en la que figure anunciado un precio de 275.000 euros. Este precio tampoco aparece en los datos estadísticos publicados por el Ministerio de Vivienda, pese a que así se afirma en el cartel difundido por el portavoz del PSOE de Tomares en sus redes sociales, Miguel Ángel Melero Vargas.

Ante esta situación, la principal incógnita, tal y como afirman desde el PSOE de Tomares, sigue sin resolverse: ¿de qué documento oficial del Ministerio de Vivienda ha extraído Miguel Ángel Melero Vargas el dato de que la VPO de Tomares cuesta 275.000 euros y es la más cara de la provincia?