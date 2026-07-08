La sobrina del secretario general de la Diputación de Sevilla pasó de suspender en Morón a sacar un 9 donde trabaja su tío

La oposición para cubrir plazas de Técnico de Administración General (TAG) en la Diputación de Sevilla sigue generando polémica después de conocerse que Inmaculada Fernández-Figueroa, sobrina del secretario general de la institución, Fernando Fernández-Figueroa, obtuvo la mejor calificación en la prueba oral del proceso selectivo con un 9’08. Un resultado que, sin lugar a duda, contrasta con el rendimiento que obtuvo anteriormente en otro procedimiento selectivo celebrado en el Ayuntamiento de Morón de la Frontera, donde no logró superar la oposición.

Según la documentación oficial y de dominio público consultada por OKDIARIO, Inmaculada Fernández-Figueroa participó en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Morón de la Frontera para una plaza de Técnico de Administración General. En el primer ejercicio, un examen tipo test de 100 preguntas, obtuvo una calificación de 5’63.

De acuerdo con las actas del tribunal, respondió correctamente 61 preguntas, cometió 14 errores y dejó sin contestar otras 25, es decir, una cuarta parte del examen. No obstante, la nota le permitió continuar en el proceso.

En el segundo ejercicio, consistente en la resolución de un supuesto práctico que posteriormente debía ser leído ante el tribunal, consiguió un 7. Esa calificación fue la cuarta mejor entre los opositores que realizaron la prueba, un resultado notable, aunque sin situarse entre los primeros puestos de la convocatoria.

Sin embargo, el proceso cambió por completo en el tercer y último ejercicio. Esta prueba consistía en desarrollar por escrito dos temas de la parte específica con su posterior exposición oral ante el tribunal calificador. Inmaculada Fernández-Figueroa no compareció para realizar este examen, por lo que quedó fuera del procedimiento selectivo al no completar todas las fases de la oposición.

Tomando como referencia las calificaciones de las tres pruebas –5’63 en el primer ejercicio, 7 en el segundo y un 0 derivado de su incomparecencia en el tercero–, la media aritmética sería de 4’21 puntos, una puntuación muy alejada del 9’08 que ha obtenido recientemente en la prueba oral de la oposición convocada por la Diputación de Sevilla.

La comparación entre ambos procesos ha cobrado relevancia después de que OKDIARIO informara de que Inmaculada Fernández-Figueroa fuera la aspirante con mejor nota en el ejercicio oral de la Diputación, institución en la que su tío, Fernando Fernández-Figueroa, ejerce como secretario general. No obstante, no existe ninguna resolución que cuestione la legalidad del proceso selectivo ni constan irregularidades acreditadas hasta el momento.