Si quieres identificar a un narcisista, esta novela es absolutamente necesaria

Estudios clínicos estiman que el trastorno narcisista de la personalidad afecta aproximadamente entre el 1 y el 6 % de la población general. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos conocido a alguien tan egoísta, impermeable, manipulador y con tal falta de empatía con el que se hace imposible la convivencia. Una regla básica para poder sobrevivir a este tipo de individuos es no luchar contra ellos, ya que, en su narrativa mental, siempre van a llevar la razón, nunca van a ser los villanos de la historia. Lo ideal es el contacto cero. Pero hay algo mejor: poder identificarlos. Esta semana, en recomendaciones literarias de OKDIARIO, os proponemos una novela que retrata fielmente la personalidad de un narcisista. Está escrita hace más de cien años, pero sigue más vigente que nunca.

‘Vera’ de Elizabeth von Arnim

SINOPSIS OFICIAL: La joven e inocente Lucy Entwhistle acaba de perder a su padre —hasta el momento, su única compañía— cuando conoce por casualidad al viudo Everard Wemyss. Maduro, atento y caballeroso, Wemyss la protege y la guía como solía hacerlo su padre. Cuando pasados unos días le pide matrimonio, Lucy, confundida y desamparada, acepta. Sin embargo, una sombra creciente empaña su felicidad: el fantasma de Vera, la primera esposa de Wemyss, que falleció en extrañas circunstancias.

Inspirado en la propia experiencia de la autora y publicado anónimamente en 1921, este clásico del suspense psicológico, indiscutible precedente de Rebecca, de Daphne du Maurier, explora el lado más inquietante y tenebroso del matrimonio.

OPINIÓN: He leído esta novela en menos de 48 horas y aún no sé muy bien cómo digerirla. Sigo con un nudo en la garganta. Es como una mezcla entre Comerás flores y Rebecca, pero mucho más directa y desasosegante que las dos juntas. La historia, en realidad, es muy simple pero aterradora. Al principio puede parecer, de grotesca, cómica. ¿Cómo alguien puede ser tan egoísta? El retrato del villano es casi caricaturesco si no fuera porque hay mucha, demasiada gente, así o peor. Cualquiera que haya conocido a un narcisista lo sabrá. Y la autora no sólo nos mete en la psique de un personaje tan manipulador y detestable, sino que también nos advierte del tipo de presa que suelen elegir y por qué. Una novela adictiva, escrita de manera muy directa y amena, que puede ayudarte a ver las alertas rojas de personas que no te convienen.