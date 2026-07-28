Vox intenta frenar el estreno de La Séptima y recurre la adjudicación de la licencia ante la Audiencia Nacional

Vox ha movido ficha para intentar frenar el estreno de La Séptima (La Sép7ima TV), el nuevo canal de la TDT adjudicado al consorcio Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo SL (SIETE) y liderado por José Miguel Contreras, que comenzará a emitir el próximo 5 de noviembre. La formación de Santiago Abascal ha presentado este lunes un recurso ante la Audiencia Nacional contra la adjudicación de la licencia, a la que el Consejo de Ministros dio luz verde el pasado 26 de mayo.

El recurso contencioso-administrativo argumenta que la concesión de esa licencia representa una «vulneración del principio básico de adjudicaciones y concesiones». Según el escrito, la procuradora de Vox sostiene que la decisión de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial «no se ajusta a derecho», por lo que pide invalidar la resolución del concurso público por el que se otorgó la licencia al grupo de Contreras.

La nueva televisión comenzará sus emisiones el 5 de noviembre. Mientras tanto, se procederá a la redistribución de señales de la TDT para dejar espacio a La Séptima. El Ministerio de Transformación Digital que dirige Óscar López ya comenzó las negociaciones con las cadenas de televisión para determinar la fecha de la resintonización de canales. La licencia otorgada a SIETE -administrada por los accionistas Andrés Varela Entrecanales, Diego Prieto, Adolfo Utor y José Luis Manzano- establece una duración inicial de 15 años renovables.

El modelo de televisión que pretende poner en marcha Contreras para La Séptima se basa en el directo 24 horas, con un contenido que aborde la información y el análisis, pero sin espacios Informativos como tal. Para ello, la gran apuesta de la cadena es Javier Ruiz, que ha negociado su incorporación -prevista desde el origen del proyecto-, pero aún no ha cerrado el acuerdo. Antes, el presentador terminaría la temporada de Mañaneros en TVE.

En cuanto al fichaje de Silvia Intxaurrondo, el propio Contreras lo descartó. La sede se ubicará en las proximidades de Atresmedia y el equipamiento técnico lo aportará Toboggan, que suministrará los platós y el material correspondiente por un valor de entre 7 y 8 millones de euros.

La Sép7ima TV cuenta con un presupuesto de entre 20 y 25 millones de euros para los primeros tres años de actividad, con el objetivo marcado de conseguir unos ingresos de 40 millones de euros al cierre de 2029. Es decir, los planes pasan por lograr ser rentables en 2030. Para ello necesitaría alcanzar, al menos, un 2% de cuota de pantalla.