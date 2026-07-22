El puestazo por el que Javier Ruiz dejará TVE: fichará como directivo de La Séptima además de ser presentador

Javier Ruiz abandonará TVE por un puestazo en La Séptima, la nueva televisión de José Miguel Contreras: no sólo será presentador del canal de TDT, sino que además fichará por La Sép7ima TV como directivo. La marcha de Javier Ruiz ha obligado a TVE a buscar reemplazo para el presentador de Mañaneros, tal y como publicó OKDIARIO.

De esta forma, Javier Ruiz llega a La Séptima no sólo como uno de los rostros con los que se pretende dar identidad a la cadena, sino como un periodista con poder de decisión. El presentador ha dado el salto tras dos años en Mañaneros, desde que sustituyó a Jaime Cantizano, marcado por un tono «gubernamental» denunciado en distintas ocasiones por el Consejo de Informativos de RTVE. Antes de Mañaneros, en 2021, se anunció que dirigiría y presentaría en la televisión pública Las claves del siglo XXI, aunque el espacio se canceló ante los paupérrimos datos de audiencia.

Oficialmente, Javier Ruiz dejará Mañaneros 360 el 30 de julio, pero TVE no descarta que adelante su salida. En una reunión para abordar la sustitución de Ruiz, José Pablo López, presidente de RTVE, mencionó a Jesús Cintora. Sin embargo, de ser el elegido para el reemplazo, tendría que plantearlo a la productora de Malas Lenguas, programa que presenta Cintora y que corresponde a Big Bang Media, responsable también de Directo al Grano.

La Séptima TV también baraja otros fichajes, entre los que suenan con fuerza los nombres de Silvia Intxaurrondo o Àngels Barceló, como el propio José Miguel Contreras confirmó. El artífice del nuevo canal de televisión también señaló que en La Séptima «se estará hablando de actualidad durante todo el día», como publicó OKDIARIO. Por tanto, replicará en buena parte la fórmula de laSexta. Contreras puso en marcha la cadena con una inversión de 700 millones de euros, de los que 400 los aportó Televisa y el resto un conglomerado de productoras españolas. A los siete años, laSexta estaba arruinada, y la adquirió Atresmedia.

La Séptima ya tiene logo y comenzará a emitir el próximo 5 de noviembre, fecha en la que habrá que resintonizar los canales de la TDT para poder verla. De no hacerlo, los espectadores tampoco podrán ver los canales 4K, y algunos diales podrían dejar de estar disponibles en sus televisiones.