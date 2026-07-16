Contreras confirma las negociaciones de fichajes de TVE para La Séptima TV

José Miguel Contreras, artífice de La Séptima (La Sép7ima TV), ha empezado a dar las primeras pinceladas sobre el diseño del nuevo canal de televisión de la TDT, incluidos los fichajes para encabezar las apuestas de programación, muchos de ellos procedentes de TVE. El que fuera fundador de laSexta se ha referido a Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz y Àngels Barceló, que han negociado su incorporación a La Séptima, tal y como adelantó OKDIARIO.

Preguntado por el fichaje de los tres periodistas, José Miguel Contreras ha confirmado que «de los tres, uno» de ellos no se sumará «seguro» a la plantilla de La Séptima, otro «es posible» que sí esté y el tercero confía en que también se incorpore al canal: «Yo espero que sí». De esta forma, Contreras confirma que, al menos, han existido negociaciones con los periodistas de La 1, independientemente de a quién se refiera con cada una de sus indicaciones.

Contreras ha señalado, por otro lado, que en La Séptima «se estará hablando de actualidad durante todo el día», como publicó OKDIARIO. Por tanto, replicará en buena parte la fórmula de laSexta. Contreras puso en marcha la cadena con una inversión de 700 millones de euros, de los que 400 los aportó Televisa y el resto un conglomerado de productoras españolas. A los siete años, laSexta estaba arruinada, y la adquirió Atresmedia.

Aun así, según Contreras, el «tipo de periodismo de actualidad» al que se refiere para La Séptima «no existe en España». «Estoy seguro de que funcionará», sostiene en una entrevista con El Independiente. Tampoco habrá, por tanto, informativos: «Eso pertenece al pasado. No tiene sentido esperar a las 15:00 o a las 20:00 para escucharlo. Nosotros estaremos permanentemente abiertos y en directo, no necesitaremos citas informativas fijas».

La Séptima ya tiene logo y comenzará a emitir el próximo 5 de noviembre, fecha en la que habrá que resintonizar los canales de la TDT para poder verla. De no hacerlo, los espectadores tampoco podrán ver los canales 4K, y algunos diales podrían dejar de estar disponibles en sus televisiones.