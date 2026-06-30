Estupor en TVE por la espantada de Silvia Intxaurrondo: «se ha llevado todas sus pertenencias» como si no fuera a volver

Mientras que Silvia Intxaurrondo asegura que su ausencia en La Hora de La 1 se debe a unas «vacaciones» de las que no ha especificado duración, en TVE nadie asegura su vuelta. Dudan que se vaya a producir. Según ha podido saber OKDIARIO, la presentadora se ha llevado todas sus pertenencias, como cualquier persona que abandona su puesto de trabajo para siempre.

Intxaurrondo apareció por última vez en La Hora de La 1 el pasado 12 de junio, por lo que se ausentó del programa justo la semana en la que declaró José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y que se daba a conocer la sentencia a José Luis Ábalos, por la que el Tribunal Supremo lo condenó a 24 años de cárcel. La fecha escogida para marcharse le permitió no hacer frente en pantalla a una de las semanas más comprometidas para el Gobierno de Pedro Sánchez. El pasado año, la periodista se fue de vacaciones en julio.

Sin embargo, hay un asunto de mayor interés para Intxaurrondo que la presentadora habría esquivado con su marcha el 12 de junio: la posible aparición de su nombre en la lista de los 61. Precisamente este detalle es el que realmente causó malestar en RTVE, al entender que, en caso de que así fuera, sería preferible que «diera la cara en directo», indicaban fuentes de OKDIARIO.

La lista de los 61 hace alusión a los «61 periodistas habituales» a los que Jacobo Teijelo, hombre de confianza de Santos Cerdán, hacía llegar información. El propio letrado presumió de ello ante Leire Díez, según un mensaje de WhatsApp del 17 de enero de 2025 intervenido por la UCO de la Guardia Civil.

Silvia Intxaurrondo, uno de los nombres de La Séptima

Por otro lado, Silvia Intxaurrondo sería uno de los nombres que barajaría La Séptima (La Sép7ima), la nueva televisión gubernamental, para conducir sus tertulias y debates. La cadena prepara su puesta a punto tras la adjudicación de la licencia por parte del Gobierno a los accionistas de Prisa afines a Pedro Sánchez, y busca rostros familiares para los espectadores simpatizantes del Gobierno, como Intxaurrondo, Javier Ruiz o Gonzalo Miró. También recurriría a tertulianos como Sarah Santaolalla.

La página web de La Sép7ima ya está en construcción y prevé empezar a emitir antes de que acabe noviembre. De hecho, el Ministerio de Transformación Digital que dirige Óscar López comenzó las negociaciones con las cadenas de televisión para determinar la fecha de la resintonización de canales que permita hacer hueco a la nueva televisión de la TDT.

Mientras tanto, en TVE, donde ya no queda ninguna pertenencia de Silvia Intxaurrondo, ha sido Lluís Guilera, habitual del Canal 24 Horas, quien ha asumido el relevo de la presentadora en La Hora de La 1.