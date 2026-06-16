Intxaurrondo se esfuma de ‘La Hora de La 1’ en la semana en que declara Zapatero y se conoce la sentencia de Ábalos

Silvia Intxaurrondo está oficialmente de vacaciones desde este martes. La presentadora y directora de La Hora de La 1 ha desaparecido del magacín matinal de la cadena pública sin que RTVE haya concretado cuánto tiempo permanecerá fuera. Su último día al frente del formato fue el pasado viernes 12 de junio. El relevo lo asume Lluís Guilera, rostro del Canal 24 Horas, y no Álex Barreiro, que es quien venía cubriendo habitualmente sus ausencias y que solo condujo el programa el lunes. En Prado del Rey no ha gustado nada esta espantá de la presentadora en la semana más oscura del sanchismo. «Si teme estar en la lista de los 61 debería dar la cara y defenderse en directo», dicen fuentes consultadas a OKDIARIO.

La marcha de Intxaurrondo coincide con una de las semanas más comprometidas para el Ejecutivo: Zapatero declara este miércoles ante el juez Calama en el marco del caso Plus Ultra, Begoña Gómez se enfrentó de nuevo a la causa que instruye Peinado y se espera la sentencia del caso Ábalos. Tres frentes judiciales abiertos de par en par en apenas siete días, precisamente cuando la presentadora —que el año pasado disfrutó sus vacaciones en julio— ha decidido apartarse de la primera línea.

El escándalo de los «61 periodistas»

La desaparición se produce, además, mientras estalla el caso de la presunta cloaca mediática del PSOE. El abogado Jacobo Teijelo, hombre de confianza de Santos Cerdán, presumió ante la «fontanera» Leire Díez de contar con «61 periodistas habituales» a los que hacer llegar información, según un mensaje de WhatsApp del 17 de enero de 2025 intervenido por la UCO de la Guardia Civil. En esa conversación, incorporada a la causa, Teijelo escribe que se lo había enviado «a Yepes, Alcasser y Mateo Balín» —este último, tertuliano habitual de los espacios de debate de la propia RTVE—. El juez Pedraz ha citado a Teijelo como investigado para el próximo 25 de junio.