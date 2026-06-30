Un sindicato de RTVE señala a Silvia Intxaurrondo como «peligro institucional»: «La neutralidad no es una opción ideológica»

Tras asegurar que ser «neutral» en un medio equivale a ser «cobarde», Silvia Intxaurrondo ha sido señalada por uno de los sindicatos mayoritarios de RTVE, USO, por el «peligro institucional» que representan la presentadora de La Hora de La 1 y sus palabras para el periodismo y, más concretamente, para el servicio público al que se debe TVE.

El sindicato ha recordado a la presentadora que «la neutralidad no es una opción ideológica ni una actitud moral discutible», sino «una obligación legal y profesional recogida en la Ley 17/2006, el Estatuto de la Información y el Libro de Estilo, que establecen con precisión los principios de imparcialidad, rigor, veracidad y pluralismo».

USO también se ha referido a la carga ideológica que prima en la parrilla de TVE, de la que participa Silvia Intxaurrondo al ejercer más como megáfono del Gobierno que como moderadora, y ha insistido en que «RTVE no es un espacio de posicionamiento político, ni sus profesionales ejercen como opinadores en función de afinidades ideológicas».

Por eso, el sindicato ha explicado que «la función del periodista en RTVE es garantizar información verificada y contextualizada para el conjunto de la ciudadanía, sin sustituir el hecho informativo por interpretaciones personales», por lo que exige la «separación estricta entre opinión personal y función informativa».

Asimismo, recuerdan que «la neutralidad no consiste en equidistancia entre verdad y mentira, ni en ausencia de criterio, sino en la obligación de contrastar información, separar opinión de hechos y evitar cualquier alineamiento previo en la construcción del relato informativo». Por ello, entienden que las declaraciones de Intxaurrondo no se traducen en «una opinión individual sin mayor recorrido», sino que representan «un riesgo institucional» por fomentar «la erosión de la confianza en la imparcialidad del servicio público».

El sindicato subraya que «la neutralidad es rigor, contraste y obligación de servicio público», por lo que «su cumplimiento no es opcional». Las manifestaciones de USO han quedado recogidas en un comunicado enviado a los trabajadores de la televisión pública.

Silvia Intxaurrondo criticó la neutralidad, por ser, a su juicio, una «cobardía periodística» en un acto del Festival de Ideas y Cultura de eldiario.es, donde también sostuvo que «muchos usan la neutralidad para no incomodar». «Me molesta que esta época se recordase como cobarde y el periodismo optase por retirarse», añadió. La presentadora de La Hora de La 1 interrumpió sus vacaciones para intervenir en este evento, donde también Jordi Évole protagonizó otro polémico momento al cargar contra Iker Jiménez.