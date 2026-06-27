Intxaurrondo justifica su férrea defensa del Gobierno en la televisión pública: «La neutralidad es una posición cobarde»

La presentadora del programa estrella de las mañanas en TVE, Silvia Intxaurrondo, ha interrumpido sus vacaciones este sábado para romper una lanza a favor de su férrea defensa del Gobierno de Pedro Sánchez en cada escándalo que ha ido aflorando en los últimos meses. Intxaurrondo ha asegurado que ser «neutral» significa ser «cobarde»: «Muchos usan la neutralidad como una excusa para no incomodar».

La comunicadora ha dicho, durante su intervención invitada en el festival del progubernamental eldiario.es, que «si uno es neutral y se pone en el medio ante una verdad y una mentira, no molesta ni A ni a B, pues sería una posición muy cobarde». Cabe recordar que la versión que traslada Intxaurrondo suele coincidir con el mensaje que quiere colocar el Gobierno, como cuando se afanó en desvincular a Leire Díez del PSOE.

«A mí también me han preguntado: ‘¿Te molesta que esta época se recuerde como una época difícil?’ y yo he dicho: ‘No, me molesta que se recuerde como una época de cobardes en la que el periodismo, pudiendo discernir entre la verdad y la mentira, optase por retirarse’; es lo único que me preocupa», ha desgranado.

🟡 DIRECTO | @SIntxaurrondo, en el FIC: «Muchos usan la neutralidad para no incomodar. Sería una posición muy cobarde, me molesta que esta época se recordase como cobarde y el periodismo optase por retirarse» https://t.co/IkoXNdytnl pic.twitter.com/E520eHfaci — elDiario.es (@eldiarioes) June 27, 2026

«Sin interpretación política»

El día de la imputación al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 19 de mayo, Intxaurrondo dijo, cuando daba a conocer la noticia en el programa, que no quería «interpretación política» y que sólo abordaría el tema con la información que tenían en ese momento sobre la investigación de los jueces: «A mí siempre me gusta hablar de la investigación judicial con la información que tenemos de esa investigación judicial y sin interpretación política. Como hoy vamos a hablar de ese comisario que ahora mismo está sentado declarando en la Kitchen (…) de la misma forma que hablamos de eso sin interpretación política, quiero abordar este asunto sin interpretación política». «La justicia debe investigar, como ha investigado otros casos, el problema es el uso político», añadía en el programa del 19 de mayo de 2026.

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está siendo juzgado por presuntamente haber ejercido influencia para que el Ejecutivo de Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. En el transcurso de la investiación, la UCO descubrió en su despacho, escondidas en una caja fuerte, una colección de joyas tasadas en 1,3 millones de euros.

Coincidiendo con el juicio a Zapatero y las condenas a Ábalos y Koldo, Silvia Intxaurrondo se cogió vacaciones en el magacín matinal de la cadena pública.