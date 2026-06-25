Zapatero desiste de intentar defender su inocencia y pide la nulidad de toda la causa de Plus Ultra

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado «la nulidad general de las actuaciones» del caso Plus Ultra al considerar que se han vulnerado varios de sus «derechos fundamentales» y que se ha incorporado a la causa «prueba ilícitamente analizada».

Así lo ha hecho este jueves el ex líder socialista, investigado en la causa, a través de un incidente de nulidad. El ex presidente pide declarar la vulneración de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia.

Asimismo, se solicita que se excluyan del proceso las evidencias obtenidas en «todas las entradas y registros» acordadas tanto por el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que empezó a investigar el caso, como por la Audiencia Nacional.

La defensa del ex presidente considera que el procedimiento «parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados» y apunta a «maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia, soslayando al juez ordinario legalmente competente».

Se investigarán los mensajes de Zapatero

Por otro lado, el juez Calama ha acordado que se investigue «el origen», «eventual carácter delictivo» y «la identificación de las personas responsables» de filtraciones de los chats del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Así lo ha hecho en un auto en el que acuerda deducir testimonio a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid para que investigue filtraciones producidas en la causa «dada la gravedad de los hechos y su potencial encaje en tipos penales de revelación de actuaciones declaradas reservadas».

El magistrado acuerda también que se forme una pieza de «información sensible» en la que se incluirán las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de testigos e investigados en esta causa y que será accesible únicamente para el juzgado y el Ministerio Fiscal.

En el atestado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre presuntas influencias del ex presidente socialista con el Gobierno de Bolivia para ayudar presuntamente a una empresa peruana, se incorporó una carpeta con anexos que incluía, entre otros archivos, los mensajes de Zapatero con su secretaria durante el periodo investigado.

«En el presente caso, se han producido filtraciones constantes e inmediatas a medios de comunicación, alcanzando su máxima expresión en el día de ayer», advierte.

Calama llama la atención porque «el contenido de los anexos del informe policial» fue «difundido íntegramente, pese a contener datos incompatibles con su publicación indiscriminada».

«Tales hechos, además de constituir una vulneración palmaria del deber de reserva inherente al secreto externo, pueden integrar ilícitos penales, sin perjuicio de otras responsabilidades disciplinarias o profesionales», agrega.