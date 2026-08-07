Muere la influencer Sydney Towle a los 26 años tras luchar contra un cáncer poco común

La creadora de contenido estadounidense Sydney Towle falleció el pasado 5 de agosto a los 26 años, tras una batalla de tres años contra el colangiocarcinoma intrahepático, un tipo de cáncer poco frecuente y agresivo que afecta a las vías biliares. La noticia fue confirmada por su familia un día después a través de sus propias redes sociales, donde Towle había construido una comunidad de más de un millón de seguidores que seguían en los últimos meses la evolución de su enfermedad.

El anuncio llegó acompañado de una fotografía de Towle sonriendo en la cima de una montaña, con el siguiente mensaje: «Un rayo de sol infinito. Una hija, hermana y amiga de muchísimas personas. Siempre te amaremos muchísimo, Sydney. Estoy muy orgullosa de todo lo que luchaste. Te amo». El anuncio llegó apenas dos días después de que su hermano, Austin Towle, informara en un vídeo que Sydney había sido trasladada a un centro de cuidados paliativos, rodeada de familiares y amigos.

Pese a que tanto ella como su familia miraban con esperanza al futuro, la enfermedad se fue extendiendo sin que los médicos pudieran hacer nada. Ella fue documentando paso a paso los tratamientos a los que se iba sometiendo, algunos de ellos experimentales, pero las cosas no salieron como esperaban. Ni Sydney ni los suyos pensaban en un trágico final, por eso la llamada de los médicos explicando que el cáncer se había extendido fue un gran jarro de agua fría. Fue en ese momento cuando les recomendaron acudir a cuidados paliativos ante la imposibilidad de seguir con un tratamiento.

Un ejemplo para millones de jóvenes que padecen cáncer

A Sydney Towle le diagnosticaron colangiocarcinoma en 2023, con 23 años, poco después de graduarse en la Universidad de Dartmouth, al detectar un bulto inusual en su abdomen. Desde entonces fue contando todas sus pruebas y problemas médicos en TikTok e Instagram, compartiendo con naturalidad desde las sesiones de quimioterapia hasta viajes en solitario por Europa.

Su objetivo era que otros jóvenes con enfermedades graves no se sintieran tan solos en una experiencia tan dura. Su fama llegó mucho más allá de las redes y llegó a desfilar como modelo en la Miami Swim Week, en una iniciativa que quería visibilizar a personas en tratamiento oncológico, y fue imagen de la Fundación contra el Colangiocarcinoma, que esta semana la recordó como «una defensora que quería ayudar a los demás» y destacó que, gracias a su activismo, han «podido proporcionar recursos y apoyo a muchísimas personas».

Un caso similar al de Elena Huelva

La joven falleció con apenas 20 años en enero del año 2023, una noticia que conmocionó a España y a millones de personas de todo el planeta que también seguían su evolución. Elena se había convertido también en un ejemplo de coraje ante el sarcoma de Ewing, que le fue diagnosticado cuando apenas tenía 16 años.

Al igual que Sydney Towle, Elena también compartía en las redes sociales sus avances, la quimioterapia y hasta los malos momentos. También se convirtió en un ejemplo que famosos como Manuel Carrasco y Aitana Ocaña admiraban e incluso llegaron a entablar amistad con ella.