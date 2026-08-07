El fútbol femenino le sienta de maravilla a ‘Ted Lasso’: la nueva temporada conquista a la crítica

No contenta con haber estrenado recientemente series originales de un potencial increíble, como Pluribus o The Studio, Apple TV acaba de recuperar una de sus franquicias más queridas. Ted Lasso regresa con una cuarta temporada que nos ofrece un importante giro de género: el enternecedor entrenador interpretado por Jason Sudeikis tiene la misión de entrenar al equipo de fútbol femenino del Richmond. Este tipo de regresos, con la ficción habiendo marcado ya un punto y final para el protagonista, no suelen generar demasiada confianza en el público. Sobre todo porque la historia creada por Bill Lawrence había perdido parte de su grandeza en lo que, a priori, parecía su desenlace. Sin embargo, la prensa especializada ha quedado encandilada con una continuación que vuelve a recuperar el espíritu amable y reconfortante de su retahíla de cándidos personajes.

Al final de la tercera temporada, Ted Lasso parecía plantar el germen de lo que podía ser un hipotético spin-off. Rebecca (Hannah Waddingham) decide montar la división femenina de su equipo de fútbol. Recordemos que el entrenador norteamericano había decidido regresar a casa para poder pasar más tiempo con su hijo, despidiéndose de Europa y de todos los vínculos emocionales que había logrado formar en la pequeña localidad, a pesar de las evidentes diferencias culturales y la personalidad positiva de un Lasso que debía convivir entre hooligans y malos resultados. La creación redefinió la noción de éxito que existe dentro del deporte y consiguió enhebrar una fórmula atractiva tanto para los futboleros como para los no iniciados en el arte del balompié. Ahora, esa visión da el salto al reclamo emergente de las futbolistas, recuperando a gran parte de su reparto original y fichando a una fantástica Tanya Reynolds (Sex Education) que sirve como contrapunto ácido a la alegría natural de Ted.

La temporada cuatro de ‘Ted Lasso’ tiene la aprobación de la crítica

La trama de la cuarta temporada de Ted Lasso arranca mostrando su nueva vida en Kansas junto a su hijo. No obstante, el entrenador se traslada nuevamente a Londres tras aceptar el nuevo reto propuesto por Rebecca y Keeley (Juno Temple) y dirigir a las Lady Greyhounds. Como no podía ser de otra forma, el protagonista intentará aplicar su filosofía optimista, basada en la empatía, para crear un grupo comprometido.

La cuarta temporada mantiene actualmente un 90% de críticas positivas en la web de Rotten Tomatoes y, en general, la mayoría de las reseñas coinciden en que la vuelta de Lasso conserva el mismo encanto de siempre y sigue adelante sin perder ese humor socarrón que convertía a la serie en un producto especial y destacado entre un gran grueso de historias donde los roles principales mantienen habitualmente perfiles psicológicos grises y profundas sombras antiheroicas.

¿Quiénes regresan a la nueva temporada? ¿Cuántos episodios hay disponibles?

Aparte de los actores mencionados, Brett Goldstein vuelve como Roy Kent y Brendan Hunt repite en la piel del coach Beard. Eso sí, la serie no tendrá ya a Phil Dunster (Jamie Tartt), Toheeb Jimoh (Sam Obisanya), Nick Mohammed (Nate) ni a Cristo Fernández (Dani Rojas) como personajes regulares.

La cuarta temporada de Ted Lasso tendrá un total de 10 episodios. El pasado 5 de agosto, Apple TV lanzó el primero y, a partir de la próxima semana, tendremos un nuevo capítulo cada miércoles hasta concluir la serie el próximo 7 de octubre.