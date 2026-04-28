Tráiler del regreso de ‘Ted Lasso’: la serie deportiva da el salto al fútbol femenino y revela su fecha de estreno

Su despedida se sintió como un adiós un tanto abrupto y prematuro y, por ello, los fans ya han comenzado a hacer la ola a la inminente nueva llegada de la cuarta temporada de Ted Lasso, con la ficción deportiva poniendo el foco en el fútbol femenino. Para celebrarlo, Apple TV acaba de publicar hace escasas horas el primer avance, tras una pausa de tres años de la emisión de la última ronda de episodios. Pero ¿qué podemos esperar de este regreso? ¿Vuelve el elenco original al completo? ¿Cuándo se estrenará?

La major tecnológica ha confirmado con la publicación del primer teaser (avance breve) que la incursión de Ted Lasso en el mundo del fútbol femenino comenzará a emitir los nuevos episodios a partir del 5 de agosto. Una fecha perfecta para los amantes del balompié, pues por esas fechas todavía estará reciente el Mundial de Fútbol 2026 que organizan Canadá, México y Estados Unidos. El anuncio de la vuelta se hizo oficial el pasado mes de enero por el propio estudio, que además confirmó la vuelta de todo el elenco principal. Desde, por supuesto, Jason Sudeikis en el papel del bondadoso Lasso, hasta la reaparición de los carismáticos Hanna Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt y Jeremy Swfit.

‘Ted Lasso’ se pasa al fútbol femenino

Ted Lasso ya sugirió el nacimiento del equipo de fútbol femenino del Richmond al final de la tercera temporada y ahora, el cometido del míster será el de llevar a la gloria a este grupo de jugadoras desde la segunda división inglesa. Entre las principales novedades del reparto encontramos a Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely.

Welcome back coach! Ted Lasso returns August 5 on @AppleTV! pic.twitter.com/Rg52Pu0lbS — Tim Cook (@tim_cook) April 28, 2026

El creador original, Brett Lawrence, vuelve como productor ejecutivo junto a Leanne Bowen, Sarah Walker y Phoebe Walsh. En el apartado artístico, esta cuarta temporada de Ted Lasso contará con Julia Lindon (La supervivencia de una chica con curvas) escribiendo el guion a cuatro manos con el otro gran fichaje, Jack Burditt. Este último ha participado en la escritura de series tan icónicas como Frasier, Rockefeller Plaza o Modern Family.

Con una duración de apenas un minuto, el tráiler ofrece un primer vistazo sin apenas diálogos de todo lo que podremos esperar en la próxima temporada. El reencuentro de viejas pasiones, destacando ese encuentro entre los personajes de Juno Temple (Keeley Jones) y Goldstein (Roy Kent) o la relación del rol de Waddingham (Rebecca Welton) con su amor de Ámsterdam. También somos testigos del habitual paseo matutino de Lasso desde su apartamento al campo de entrenamiento y veremos toda una serie de dinámicas que apuntarán directamente a toda una nueva generación de jugadoras.

¿Cuántos capítulos tendrá?

La cuarta temporada de Ted Lasso tendrá un total de 10 episodios, con la emisión semanal que terminará con un lanzamiento final programado para el 7 de octubre.