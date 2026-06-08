Toni Nadal: «El burnout no se combate cuando aparece; se evita mucho antes, en las decisiones que nadie ve»

Toni Nadal ha defendido la necesidad de trasladar las claves del deporte de alto rendimiento al mundo empresarial para construir equipos capaces de sostener su rendimiento en el tiempo sin llegar al agotamiento. Lo ha hecho durante su participación en People Talks Madrid, un encuentro celebrado en el penthouse del Hotel Thompson Madrid.

El evento, organizado por Alan, contó también con la participación de su CEO y cofundador, Jean-Charles Samuelian-Werve, y de la Chief People Officer de ISDIN, Aurea Benito, en un diálogo centrado en cómo la prevención puede convertirse en el eje del rendimiento sostenible dentro de las organizaciones. Estas declaraciones son de hace unos meses, pero están de plena actualidad.

El rendimiento no se improvisa

Toni Nadal insiste en que el rendimiento sostenible no se basa en exigir más a las personas, sino en diseñar sistemas que permitan anticiparse a los problemas antes de que aparezcan. «El burnout no se combate cuando aparece. Se evita mucho antes, en las decisiones que nadie ve», afirmó.

En esta misma línea, el entrenador recordó que en el deporte de élite la diferencia entre un rendimiento puntual y una carrera sólida no está en los momentos de competición, sino en el trabajo previo. «Si esperas a que aparezca el problema, ya vas tarde. En el deporte y en la empresa, ganar es anticipar», ha declarado.

Para Nadal, el error más habitual tanto en el deporte como en la empresa es la obsesión por el corto plazo. Frente a esa tendencia, defendió la necesidad de construir estructuras estables que permitan sostener el esfuerzo sin que este derive en desgaste. «No gana el que más empuja, gana el que se prepara mejor para durar», resumió.

La prevención como disciplina diaria

Toni Nadal ha puesto el acento en la prevención como una disciplina constante que no depende de grandes decisiones puntuales, sino de hábitos sostenidos en el tiempo. En su opinión, el verdadero reto no es evitar el esfuerzo, sino ser capaces de organizarlo de forma inteligente para que no termine por erosionar a las personas.

«El partido no se gana en el momento visible, sino en las rutinas que nadie ve. El partido se gana en el entrenamiento», explicó, utilizando una de las ideas centrales de su trayectoria como entrenador para trasladarla al ámbito empresarial.

También subrayó que el agotamiento no debe abordarse como un problema aislado. «El problema no es el cansancio, es no haber construido el sistema para aguantarlo», apuntó. De esta forma, dejó claro cuál es su opinión.

Una conversación muy interesante

El diálogo con Jean-Charles Samuelian-Werve y Aurea Benito permitió ampliar la reflexión hacia el terreno empresarial, donde la gestión del talento y la salud organizativa se han convertido en factores estratégicos. Desde Alan, se insistió en la necesidad de anticiparse a los problemas de salud dentro de las empresas, especialmente en un contexto de creciente presión sobre los equipos.

Samuelian-Werve subrayó que la salud no puede abordarse únicamente cuando surge una urgencia, sino que debe integrarse en la estructura misma de las organizaciones. «La salud no puede esperar. Cuando se vuelve urgente, ya es demasiado tarde y demasiado costosa», recalca.

La trayectoria de Toni Nadal

La trayectoria de Toni Nadal otorga un peso especial a sus reflexiones. Durante más de dos décadas fue el entrenador principal de su sobrino, el tenista Rafa Nadal, pieza clave en la construcción de una de las carreras más sólidas y exitosas del deporte profesional. Su enfoque, basado en la disciplina, la exigencia y la visión a largo plazo, ha trascendido las pistas para convertirse en un modelo de referencia también en el ámbito empresarial.

En Madrid, volvió a sintetizar esa filosofía en una idea que resume su visión del liderazgo y la gestión del talento: «Rafa no ganó partidos por apretar más, sino porque entrenábamos para que nunca tuviera que romperse para ganar». Una frase que, más allá del deporte, apunta a la importancia de construir sistemas capaces de sostener el rendimiento sin llevar a las personas a sus límites.