Las obras para reforzar una presa de hace 111 años obligan a vaciar por completo un embalse del río Segura en Murcia

España vive un buen verano en cuanto al estado de los embalses, pero para continuar la buena racha es fundamental invertir en ello. Para garantizar la seguridad, en Murcia ya se preparan para una inversión millonaria.

En concreto, hay unas obras previstas en el embalse Alfonso XIII que obligarán a secarlo por completo. Y es que la actuación afecta al sistema de válvulas y drenaje de la estructura. Según la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) se ha adjudicado el contrato por 1.996.741,19 euros, con IVA incluido.

El objetivo técnico es restaurar el drenaje de fondo y rebajar las subpresiones detectadas en los cimientos y estribos. Hablamos de una presa inaugurada en 1915 que necesita reforzar la seguridad estructural.

Cómo serán las obras que obligan a secar el embalse Alfonso XIII de Murcia

Nada importa la cantidad de agua que haya en el embalse porque para la obra será necesario secarlo por completo. La razón es que el proyecto incluye el acondicionamiento de la cámara de válvulas y la reperforación del drenaje en la galería inferior.

Según la CHS, las obras se centran en recuperar la funcionalidad del sistema de drenaje de fondo. Es una parte indispensable, porque permite controlar el comportamiento del agua dentro de la infraestructura y reduce las presiones no deseadas en sus apoyos.

Entre los trabajos previstos destacan la rehabilitación integral de la galería inferior, la reperforación de los drenes existentes y la sustitución de las válvulas y tuberías deterioradas. También se ejecutará una pantalla de impermeabilización mediante inyecciones de resinas.

Es decir, no se trata sólo de cambiar elementos envejecidos, sino de reforzar la capacidad de la presa para trabajar con más seguridad en una zona hidráulica sensible de la cuenca del Segura.

Por qué la presa Alfonso XIII es tan singular en la hidrografía murciana

La presa de Alfonso XIII es muy especial porque las obras de construcción comenzaron tras la autorización de 1903 y terminaron en 1915, lo que convierte la infraestructura en una obra de 111 años.

Está vinculada al río Quípar, afluente del tramo medio del Segura, y cumple dos funciones principales: aportar volúmenes de agua para riego al cauce principal y laminar avenidas en episodios de lluvias intensas.

De hecho, esta presa ayuda a evitar caudales punta que se sumarían al río Segura en caso de un aguacero generalizado en la cuenca. Es decir, es fundamental para la seguridad en Murcia.

Para comprender sus dimensiones lo mejor es analizar los datos. Por ejemplo, tiene 46 metros de altura desde cimientos, 87 metros de longitud de coronación y una capacidad de 13,70 hectómetros cúbicos a nivel máximo normal.

Qué cambia en la presa Alfonso XIII con la rehabilitación de la CHS

La obra se enmarca en la estrategia de la CHS para modernizar, conservar y mejorar la seguridad de sus infraestructuras hidráulicas. Además, cuenta con financiación de fondos europeos FEDER, destinados a reforzar la resiliencia y sostenibilidad del dominio público hidráulico.

El cambio más relevante estará en los órganos internos de la presa, ya que la sustitución de válvulas y tuberías deterioradas permitirá actuar sobre elementos que son esenciales para el funcionamiento del sistema de desagüe y drenaje.

Además lograrán devolver capacidad a una red pensada para aliviar presiones y mantener bajo control el comportamiento del agua en la estructura.

Hay que tener en cuenta que el objetivo del proyecto no es crear un nuevo embalse o aumentar su tamaño. La idea es conservar mejor una infraestructura centenaria y adaptarla a los nuevos tiempos.