Investigadores españoles avisan de alto riesgo geológico en un embalse de Granada: podría generar una ola de 45 metros

España está muy satisfecha con el estado de sus embalses y las obras de ingeniería que se hacen en ellos, pero no todo son buenas noticias y hay que saber tratar el agua que almacenan y las laderas que los rodean. De no hacerse, las consecuencias podrían ser fatales y lo que está ocurriendo en Granada es un buen ejemplo.

Y es que, según el estudio Potential cascading geohazard: El Arrecife landslide in Rules reservoir, Southeastern Spain, firmado por Víctor Mora-Bajén, Jose Delgado, Jesús Galindo-Zaldívar y otros autores, el riesgo en la ladera de El Arrecife, junto al embalse de Rules, en Granada, es mayor de lo que pensábamos.

Por ejemplo, si se movilizara toda la masa y el embalse estuviera a su máxima capacidad, la ola de impulso podría alcanzar unos 45 metros en la orilla opuesta.

El embalse de Rules (Granada) puede generar una ola de 45 metros

El estudio científico no afirma que mañana vaya a producirse un tsunami en el embalse español, pero sí que pide medidas ya que la ladera de El Arrecife tiene infraestructuras como la N-323, la A-346 y la autovía A-44, fundamentales para Granada.

El cálculo de los geólogos es que la masa inestable tendría un volumen aproximado de 8 millones de metros cúbicos. Es decir, sería un deslizamiento compuesto, con dos cuerpos principales y una superficie de ruptura continua.

Si el terreno se desplazara de forma rápida hacia el embalse, el impacto sobre el agua generaría una ola interna capaz de subir por la ladera opuesta.

En los peores casos esa ola tendría una altura máxima de 45 metros aproximadamente. Con esas dimensiones podría anegar la A-44, afectar a la carretera regional y superar la coronación de la presa.

Qué puede generar un tsunami en un embalse de Granada

Los científicos han combinado datos geológicos, geomorfológicos, geofísicos, geotécnicos y modelos numéricos, para reconstruir la forma del deslizamiento, estimar su volumen y simular qué pasaría si la ladera se movilizara de golpe.

Por ello la conclusión es que el punto peligroso está en la ladera de El Arrecife, ya que la consideran un deslizamiento activo con movimientos tectónicos. Además, la actividad humana ha agravado la situación.

Por ejemplo, vinculan su retroceso con la construcción de taludes en la antigua y la nueva carretera nacional, y su aceleración con el aumento de la lluvia y los descensos del nivel del embalse.

Eso sí, hay que recordar que la posibilidad de que haya una ola de 45 metros no es una certeza, sino un escenario concreto que podría llegar a darse.

Qué condiciones tienen que darse para que se produzca un tsunami en el embalse de Rules

Para que el escenario más catastrófico (la ola de 45 metros) se diera deben darse unas condiciones concretas. Debe haber alta humedad en el terreno y un terremoto de magnitud Mw 6,0 a 6,6 en fallas cercanas como Padul-Nigüelas, Dílar o Albuñuelas.

En esas condiciones, el deslizamiento completo podría desprenderse de forma rápida. A partir de ahí, el modelo simula la generación de la ola de impulso en el embalse y su propagación hacia la orilla opuesta, la presa y otros puntos del vaso.

En el caso de que hubiera una movilización parcial, también se podría modificar la altura y el comportamiento de la ola. Por eso es necesario reforzar la vigilancia.

Entre las medidas propuestas destacan la instalación de instrumentos como inclinómetros y piezómetros para medir mejor la superficie de ruptura y controlar el nivel freático de la ladera.