Tsunamis: qué son, cómo se forman y qué zonas del mundo tienen más riesgo

Un tsunami es uno de los fenómenos naturales que mayor poder destructivo y que generalmente más miedo producen en el planeta. Su génesis es una perturbación del agua en el fondo marino aprovechando lo que se ha denominado un mecanismo de desastres masivos. Ha sido a lo largo de la historia un fenómeno natural que ha producido una serie de grandes desastres. ¿Qué son realmente y cómo es que producen tanto miedo?

¿Qué son los tsunamis?

Los tsunamis son series de olas del océano, gigantes y producidas por una perturbación súbita y masiva del agua. La palabra proviene de japonesa; tsu, que significa “puerto” y el término nami que se traduce como “ola”, consecuencia de lo que se ha explicado como “ola de puerto”. Un tsunami es capaz de mover toda la columna de agua, del fondo marino hasta la superficie y en alta mar, puede viajar a la misma velocidad que un avión (incluso a 800 Km./h). Sus olas son casi imperceptibles puesto que no suelen sobrepasar unos centímetros de altura.

El peligro radica principalmente en sus grandes longitudes de onda, que pueden ser de cientos de kilómetros y también en la gran energía que puede llegar a acumular.

Al llegar a aguas menos profundas cerca de la costa, esa energía se comprime. La ola se frena y su altura crece dramáticamente, llegando superar los 30 metros en los casos más extremos.

La destrucción es consecuencia del agua, pero también de la gran cantidad de escombros, lodo y contaminantes que arrastra. Así mismo, del efecto de “succión”, cuando la gigantesca ola retrocede.

¿Cómo se forma?

La formación de un tsunami sigue un proceso de tres etapas, que son las siguientes.

Generación

Todo comienza con un evento que desplaza verticalmente una gran masa de agua en el océano. Los principales desencadenantes son estos:

Terremotos submarinos . La causa más común. Si las placas tectónicas se empiezan a moverse fuerte, el fondo marino o se levanta o se hunde, una de dos, empujando el agua hacia arriba o hacia abajo.

. La causa más común. Si las placas tectónicas se empiezan a moverse fuerte, el fondo marino o se levanta o se hunde, una de dos, empujando el agua hacia arriba o hacia abajo. Deslizamientos de tierra . Pueden ocurrir bajo el mar o en la costa. Al caer, desplazan el agua violentamente.

. Pueden ocurrir bajo el mar o en la costa. Al caer, desplazan el agua violentamente. Erupciones volcánicas submarinas . Puede mover grandes volúmenes de agua.

. Puede mover grandes volúmenes de agua. Impactos de meteoritos. Podría generar un tsunami devastador.

Propagación

La ola viaja radialmente desde el punto de origen a gran velocidad. En el océano profundo los barcos no la notan, pero puede cruzar un océano entero en cuestión de horas.

Inundación

Al aproximarse a la costa, la base de la ola roza con el fondo marino. Esto hace que reduzca su velocidad, pero gane altura de manera espectacular.

A veces, minutos antes del impacto, el mar se retira repentinamente varios metros, dejando secas zonas que normalmente están sumergidas. Esta es una alerta natural.

Zonas de mayor riesgo

El riesgo de tsunami está directamente ligado a la actividad sísmica y volcánica. Las zonas más peligrosas son las siguientes.

El “Anillo de fuego”

Japón es la zona de mayor riesgo. En esta zona tienen lugar en torno al 80% de los tsunamis. El tsunami de 2011causó el desastre de Fukushima.

Indonesia y el sudeste asiático

El terremoto del Océano Índico de 2004 (magnitud 9.1) vio en su territorio un tsunami que afectó a 14 países. Como conclusión provocaría la muerte de unas 230.000 personas.

Sudamérica y Norteamérica

La placa de Nazca se hunde bajo la placa sudamericana y genera terremotos gigantes. Chile y Perú son los países más afectados.

La costa Oeste de Norteamérica tiene riesgo. La zona de subducción de Cascadia (frente a Oregón y Washington) es una amenaza latente.

Otras áreas

Océano Índico . Muchos países son vulnerables.

. Muchos países son vulnerables. Mediterráneo . Grecia, Turquía e Italia son propensas a tsunamis históricos, a menudo ligados a terremotos y volcanes

. Grecia, Turquía e Italia son propensas a tsunamis históricos, a menudo ligados a terremotos y volcanes Caribe . El terremoto que pasó en Haití en 2010 originó algunas olas de tsunami. Puerto Rico también está en una zona de riesgo.

. El terremoto que pasó en Haití en 2010 originó algunas olas de tsunami. Puerto Rico también está en una zona de riesgo. Atlántico . El riesgo es bajo, pero existe. Es posible un colapso volcánico en las Islas Canarias (España), que podría generar olas transatlánticas.

. El riesgo es bajo, pero existe. Es posible un colapso volcánico en las Islas Canarias (España), que podría generar olas transatlánticas. Pacífico sur. Islas como Fiyi, Vanuatu y Nueva Zelanda están en zonas de subducción activa.

Los tsunamis son inevitables, pero sus efectos mortales pueden mitigarse.

¿Cuándo se considera peligroso un tsunami?

Cuando hablamos de cuándo un tsunami se vuelve realmente peligroso, no se trata solo de ver una ola gigante tipo película. En realidad, el asunto es mucho más serio (y traicionero). Un tsunami puede empezar “tranqui” y acabar siendo un desastre total, dependiendo de varios factores que se combinan como mala suerte en modo extremo.

Para empezar, está el tema de la altura de la ola. Mucha gente piensa que si no es enorme, no pasa nada, pero error. Ya con olas de alrededor de 1 metro, un tsunami puede ser peligroso. Cuando las olas alcanzan entre 3 y 5 metros, los daños a casas, puertos y carreteras costeras son casi seguros. Y si superan los 10 metros, hablamos ya de destrucción total y riesgo altísimo para la vida humana.

Otro punto clave es la velocidad del agua. El tsunami no llega despacito para que te dé tiempo a pensar. Cuando entra en la costa, el agua puede avanzar tan rápido como un coche en ciudad. Básicamente, si estás ahí cuando llega, correr ya no es una opción real.

También hay que tener en cuenta que no es solo una ola y ya. Un tsunami suele venir en varias olas durante horas. Y aquí viene lo peor: la primera no siempre es la más fuerte.

La forma de la costa influye muchísimo. En bahías cerradas o zonas con poca pendiente, el agua se acumula y la ola puede crecer aún más, como si el tsunami se enfadara de golpe. Si además es una zona muy poblada o con edificios mal preparados, incluso un tsunami “mediano” puede causar un caos enorme.

